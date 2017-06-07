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Дни культуры Молдовы открылись в Минске 6 июня

07 июня 2017 06:09
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Новости Беларуси. Молдавские импровизации под бурные аплодисменты. В Минске торжественно открылись Дни культуры дружественной нам страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зажигательный ритм на сцене Белгосфилармонии задал известный национальной ансамбль «Флуераш». В репертуаре коллектива классическая и народная музыка, а также мелодии народов мира. Сюрпризом для белорусов стало исполнение артистами нашей знаменитой «Беловежской пущи».

Дни культуры Молдовы открылись в Минске 6 июня-1

Моника Бабук, министр культуры Республики Молдова:
Очень рада представлять публике из Беларуси наш замечательный легендарный коллектив «Флуераш». Это переводится как «дудочка». Это наша фольклорная музыка и фольклорные танцы. Это наши замечательные костюмы.

Беларусь и Молдову давно связывают тесные культурные отношения. Так, в Кишиневе уже открыт центр белорусской культуры. Здесь же в 2017 году появится и памятник нашему первопечатнику Франциску Скорине.

# Культура # Беларусь-Молдова # Моника Бабук

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