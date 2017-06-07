Дни культуры Молдовы открылись в Минске 6 июня

Зажигательный ритм на сцене Белгосфилармонии задал известный национальной ансамбль «Флуераш». В репертуаре коллектива классическая и народная музыка, а также мелодии народов мира. Сюрпризом для белорусов стало исполнение артистами нашей знаменитой «Беловежской пущи».

Новости Беларуси. Молдавские импровизации под бурные аплодисменты. В Минске торжественно открылись Дни культуры дружественной нам страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Моника Бабук, министр культуры Республики Молдова:

Очень рада представлять публике из Беларуси наш замечательный легендарный коллектив «Флуераш». Это переводится как «дудочка». Это наша фольклорная музыка и фольклорные танцы. Это наши замечательные костюмы.

Беларусь и Молдову давно связывают тесные культурные отношения. Так, в Кишиневе уже открыт центр белорусской культуры. Здесь же в 2017 году появится и памятник нашему первопечатнику Франциску Скорине.