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Зрелищные бои и средневековые танцы. В Мстиславле пройдет «Рыцарский фест»

02 августа 2019 07:54
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Новости Беларуси. Баталии лучников, мастер-классы по средневековым танцам и кулинарные эксперименты ожидают гостей «Рыцарского феста», который открывается в Мстиславле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зрелищные бои и средневековые танцы. В Мстиславле пройдет «Рыцарский фест» -1

Праздник пройдет несколько дней. Самым насыщенным будет рыцарский блок. Эпицентром событий станет Замковая гора, где пройдут состязания лучников, массовые сражения и театрализованный штурм замка. Поддержит общую атмосферу огненное фентези и файер-шоу. А тех, кто насытится средневековым экстримом, ждут традиционные экскурсии.

Зрелищные бои и средневековые танцы. В Мстиславле пройдет «Рыцарский фест» -4

Здесь дух захватит только от панорамы на старый город. В программе фестиваля не только зрелища, но и кулинарный блок. На специальных подворьях гостей будут угощать напитками, приготовленными по старобелорусским рецептам.

Зрелищные бои и средневековые танцы. В Мстиславле пройдет «Рыцарский фест» -7

Зрелищные бои и средневековые танцы. В Мстиславле пройдет «Рыцарский фест» -9

# Фестиваль # Культура # Фотофакт

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