Зрелищные бои и средневековые танцы. В Мстиславле пройдет «Рыцарский фест»

Новости Беларуси. Баталии лучников, мастер-классы по средневековым танцам и кулинарные эксперименты ожидают гостей «Рыцарского феста», который открывается в Мстиславле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник пройдет несколько дней. Самым насыщенным будет рыцарский блок. Эпицентром событий станет Замковая гора, где пройдут состязания лучников, массовые сражения и театрализованный штурм замка. Поддержит общую атмосферу огненное фентези и файер-шоу. А тех, кто насытится средневековым экстримом, ждут традиционные экскурсии.