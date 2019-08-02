Зрелищные бои и средневековые танцы. В Мстиславле пройдет «Рыцарский фест»

Новости Беларуси. Баталии лучников, мастер-классы по средневековым танцам и кулинарные эксперименты ожидают гостей «Рыцарского феста», который открывается в Мстиславле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Баталии лучников, мастер-классы по средневековым танцам и кулинарные эксперименты ожидают гостей «Рыцарского феста», который открывается в Мстиславле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздник пройдет несколько дней. Самым насыщенным будет рыцарский блок. Эпицентром событий станет Замковая гора, где пройдут состязания лучников, массовые сражения и театрализованный штурм замка. Поддержит общую атмосферу огненное фентези и файер-шоу. А тех, кто насытится средневековым экстримом, ждут традиционные экскурсии.
Здесь дух захватит только от панорамы на старый город. В программе фестиваля не только зрелища, но и кулинарный блок. На специальных подворьях гостей будут угощать напитками, приготовленными по старобелорусским рецептам.