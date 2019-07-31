Вишнёвые клёцки, чай и даже сгущёнка. Необычный фестиваль проходит в Глубоком

Глубокое славится не только сгущёнкой и озёрами, но и вишней. Отправимся в вишнёвую столицу и прочувствуем её вкус прямо сейчас!
Глубокое славится не только сгущёнкой и озёрами, но и вишней. Отправимся в вишнёвую столицу и прочувствуем её вкус прямо сейчас!
На ягодные именины в этом году приехали гости из 7 стран. За 7 лет фестиваль стал брендовым.
Садоводы обмениваются опытом, песни и угощения льются рекой. Глубоччина традиционная и современная здесь в лучшем виде!
Валентина Кобзарь, автор фестиваля «Вишневарово» (Россия):
Мы, вообще, города-побратимы. Уварово – столица вишнёвая России. Варим прямо на открытых площадках варенье. Ещё наш край славится вишнёвой наливочкой на вишнёвых веточках.
Георгий Бачиашвили, артист (Грузия):
Везде, где танцуют, мы это все уважаем, потому что это хореография. У нас есть фестиваль вина. Тбилиси, Телави – это родина вина.
Перед вишнёвыми клёцками не устоял и первый секретарь посольства Японии. На его родине из лепестков сакуры делают чай и мороженое, но урожай собирать не приходится.
Канацу Наото, первый секретарь осольства Японии в Республике Беларусь:
В Японии сакура – это вишня без плодов нет ягод. Нравится варенье с вишней и чай. Я думаю, что это надо продавать по всей стране, чтобы больше людей могли попробовать.
Прочувствовать сладкий аромат в Глубоком можно на каждом углу. Ягоду возвели на пьедестал.
И даже открыли резиденцию Вишнёвой Королевы. Её дом напоминает соцветие, а по обе стороны распустились деревья дружбы со странами-участницами и городами-побратимами!
Светлана Дякун, вишнёвая королева:
Предприятия и организации района подарили городу замечательные арки, символизируют дружбу между странами-участниками фестиваля, мы заложили там вишневую аллею.
С каждым вишнёвым фестивалем Глубокое преображается. Вот и 7-ой раз не стал исключением: на набережной озера Кагальное установили вот такую скамью любви, которая объединит одинокие сердца и станет символом лебединой верности.
И вся эта красота создается руками глубочан. Издавна озёрный край славился своими ремесленниками. Дело предков с гордостью продолжает кузнец Юрий Марьянович. Скульптуры и фонари от его мастерской – главные украшения города! А во время этого праздника развернулся настоящий музыкальный салон!
Юрий Татаринович, кузнец:
Земля особенная, сияет красотой, только здесь родившись, можно творить. Стараемся на вишнёвый фестиваль выставить свежую композицию – самую красивую, интересную, чтобы наш город Глубокое выглядел самым крутым.
По аллее молодожёнов, которую ковали на счастье кузнецы, 27 июля прошла семья Вышатко. Вишнёвая свадьба – всегда кульминация феста! Вот и на этот раз поздравить новоиспечённую пару собрался весь город!
Александр Вышатко:
Детям потом расскажем, как это всё было, как нам понравилось.
А какая свадьба без баяна? Тем более, когда на кону вишнёвый инструмент! Устраивать музыкальный конкурс стало хорошей традицией. Баянисты из Червеня подняли градус.
Павел Давидовский, солист группы «Будзьма»:
У нас сгущёнка фирменная с вишнями. Приятно поучаствовать в международном фестивали, посмотреть, как они живут, показать, как мы здесь живём.
И хоть вишнёвые корни в Глубоком пустил агроном Болеслав Лапырь еще 200 лет назад, когда вывел зимостойкий сорт и скрестил со сладкой черешней, местные обожают рассказывать легенду про того самого Мюнхгаузена, который отведав глубокской вишни, бросил косточку и выросло чудо-дерево...
Анатолий Гиголо, местный барон Мюнхгаузен:
Буквально несколько лет назад была обнаружена могила фон Мюнхгаузена , конечно, это не тот , но он любил приврать, мы тоже любим немнождко приврать. Вполне возможно, что внучатый племянник, корни родственные есть.
Специалисты говорят, что комфортнее всего глубокской вишне на родине, у себя на участке вы вряд ли получите хороший урожай. А вот увезти с собой баночку варенья и отличное настроение можно как минимум до следующего июля.
Люди:
Сувениры с вишней делаем круглый год, из глины, соломки, костюмы.
Здесь можно увидеть культуру Франции, Латвии, Литвы, Украины, России. Это настолько замечательно, что прививается любовь к искусству.
Внучка из лагеря сбежала, чтобы попасть на фестиваль
Это такая гордость за нас, за белорусов!