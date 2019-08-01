Прямой эфир

Славянская линия развития на белорусских землях началась на век раньше? Уникальная находка археологов

01 августа 2019 07:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Совсем скоро белорусские археологи отметят свой профессиональный праздник. Чем занимаются эти учёные? И где сейчас проходят самые важные для нашей страны раскопки?

Славянская линия развития на белорусских землях началась на век раньше? Уникальная находка археологов-1

В стенах исторического факультета БГУ, на первый взгляд, хранятся невзрачные находки. Но у археологов не принято сравнивать артефакты по значимости, ведь любая из этих вещей может изменить историю. В этом году коллекция пополнилась ещё несколькими экспонатами.

Вадим Белевец, доцент кафедры археологии и специальных исторических дисциплин исторического факультета БГУ, кандидат исторических наук:
III-IV стагоддзя нашай эры, у тым ліку так званыя рэчы гарызонта эмалей. Гэта фрагмент фібулы, засцежкі для вопраткі. Трымальнікі для падвесак, альбо званочкаў.

Славянская линия развития на белорусских землях началась на век раньше? Уникальная находка археологов-4

Экспедиция исторического факультета БГУ изучила более 300 квадратных метров древнего поселения в районе деревни Ясковичи Солигорского района. Открыт участок производственной зоны с двумя хозпостройками, а также ряд объектов, назначение которых еще предстоит выяснить.

Вадим Белевец:
Задачай даследаванняў гэтых з’яўляецца высветліць як фарміравалася пражская культура. Першая культура, якая можа атаясамлівацца з раннегістарычнымі славянамі.

Славянская линия развития на белорусских землях началась на век раньше? Уникальная находка археологов-7

За этот год белорусским археологам удалось найти и серию памятников, подобных тому, что расположены в Ясковичах. Найденные материалы дают право заявлять, что славянская линия развития на наших землях началась на век раньше, чем считалась.

Вадим Белевец:
Напрыклад, адна з такіх цікавых знаходак, якая была знойдзена ў гэтым супрацоўніцтве – гэта срэбны дзянарый, датаваны 166 годам нашай эры.

Славянская линия развития на белорусских землях началась на век раньше? Уникальная находка археологов-10

Ученые убеждены, еще десяток лет разведочных работ в таком же темпе позволят утверждать, что Полесье является колыбелью современных славянских народов. А для того, чтобы минчане и гости столицы могли познакомиться с артефактами, в педагогическом университете имени Максима Танка на историческом факультете готовят будущих экскурсоводов. Их практические занятия проходят в хранилищах исторической памяти.

Владислав Кадира, заместитель декана по учебной работе исторического факультета БГПУ им. Максима Танка, кандидат исторических наук:
Исторический факультет сотрудничает со многими музеями города Минска. Естественно, это знаменитый музей Великой Отечественной войны, студенты сотрудничают с Литературным музеем имени Янки Купалы, с Музеем истории города Минска, с Музеем истории Беларуси.

Славянская линия развития на белорусских землях началась на век раньше? Уникальная находка археологов-13

Работа с экспозициями, архивными материалами, проведение экскурсий – музейная практика – отличная возможность прикоснуться к своим истокам.

Михаил Якимович, студент 3 курса исторического факультета БГПУ им. Максима Танка:
В поисках «папараць-кветкі» – одно из мероприятий, которое проводится в музее Янки Купалы, когда дети проходят квесты, ознакамливаются с жизнью самого поэта.

Славянская линия развития на белорусских землях началась на век раньше? Уникальная находка археологов-16

А кто-то старательно изучает метрики и старые книги в запылившихся архивах, чтобы найти ответы на вопросы и сформулировать свои. А найдя их, поделиться с остальными.

Татьяна Михалевич, студент 3 курса исторического факультета БГПУ им. Максима Танка:
В основном, в музеях о своей малой родине. Я родом из маленького города Глубокое, который богат своей историей, так как там раньше была Западная Беларусь и еще в древности было еврейское местечко.

Славянская линия развития на белорусских землях началась на век раньше? Уникальная находка археологов-19

Еще двадцать лет назад территория южной Беларуси на археологических картах I-V столетий была одним большим белым пятном. За эти годы белорусским археологам удалось её заполнить.

# Археология # Культура # Вадим Белевец # Владислав Кадира # Михаил Якимович # Татьяна Михалевич # Фотофакт # История

Другие новости рубрики

Все новости
Вишнёвые клёцки, чай и даже сгущёнка. Необычный фестиваль проходит в Глубоком
31 июля 2019 08:54

Вишнёвые клёцки, чай и даже сгущёнка. Необычный фестиваль проходит в Глубоком

В Лидском замке будут полы с подогревом и смотровая площадка
31 июля 2019 08:07

В Лидском замке будут полы с подогревом и смотровая площадка

Киноклуб откроют на «Беларусьфильме» в сентябре: что там будет и для кого?
30 июля 2019 08:54

Киноклуб откроют на «Беларусьфильме» в сентябре: что там будет и для кого?