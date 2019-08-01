Славянская линия развития на белорусских землях началась на век раньше? Уникальная находка археологов

Совсем скоро белорусские археологи отметят свой профессиональный праздник. Чем занимаются эти учёные? И где сейчас проходят самые важные для нашей страны раскопки?
Совсем скоро белорусские археологи отметят свой профессиональный праздник. Чем занимаются эти учёные? И где сейчас проходят самые важные для нашей страны раскопки?
В стенах исторического факультета БГУ, на первый взгляд, хранятся невзрачные находки. Но у археологов не принято сравнивать артефакты по значимости, ведь любая из этих вещей может изменить историю. В этом году коллекция пополнилась ещё несколькими экспонатами.
Вадим Белевец, доцент кафедры археологии и специальных исторических дисциплин исторического факультета БГУ, кандидат исторических наук:
III-IV стагоддзя нашай эры, у тым ліку так званыя рэчы гарызонта эмалей. Гэта фрагмент фібулы, засцежкі для вопраткі. Трымальнікі для падвесак, альбо званочкаў.
Экспедиция исторического факультета БГУ изучила более 300 квадратных метров древнего поселения в районе деревни Ясковичи Солигорского района. Открыт участок производственной зоны с двумя хозпостройками, а также ряд объектов, назначение которых еще предстоит выяснить.
Вадим Белевец:
Задачай даследаванняў гэтых з’яўляецца высветліць як фарміравалася пражская культура. Першая культура, якая можа атаясамлівацца з раннегістарычнымі славянамі.
За этот год белорусским археологам удалось найти и серию памятников, подобных тому, что расположены в Ясковичах. Найденные материалы дают право заявлять, что славянская линия развития на наших землях началась на век раньше, чем считалась.
Вадим Белевец:
Напрыклад, адна з такіх цікавых знаходак, якая была знойдзена ў гэтым супрацоўніцтве – гэта срэбны дзянарый, датаваны 166 годам нашай эры.
Ученые убеждены, еще десяток лет разведочных работ в таком же темпе позволят утверждать, что Полесье является колыбелью современных славянских народов. А для того, чтобы минчане и гости столицы могли познакомиться с артефактами, в педагогическом университете имени Максима Танка на историческом факультете готовят будущих экскурсоводов. Их практические занятия проходят в хранилищах исторической памяти.
Владислав Кадира, заместитель декана по учебной работе исторического факультета БГПУ им. Максима Танка, кандидат исторических наук:
Исторический факультет сотрудничает со многими музеями города Минска. Естественно, это знаменитый музей Великой Отечественной войны, студенты сотрудничают с Литературным музеем имени Янки Купалы, с Музеем истории города Минска, с Музеем истории Беларуси.
Работа с экспозициями, архивными материалами, проведение экскурсий – музейная практика – отличная возможность прикоснуться к своим истокам.
Михаил Якимович, студент 3 курса исторического факультета БГПУ им. Максима Танка:
В поисках «папараць-кветкі» – одно из мероприятий, которое проводится в музее Янки Купалы, когда дети проходят квесты, ознакамливаются с жизнью самого поэта.
А кто-то старательно изучает метрики и старые книги в запылившихся архивах, чтобы найти ответы на вопросы и сформулировать свои. А найдя их, поделиться с остальными.
Татьяна Михалевич, студент 3 курса исторического факультета БГПУ им. Максима Танка:
В основном, в музеях о своей малой родине. Я родом из маленького города Глубокое, который богат своей историей, так как там раньше была Западная Беларусь и еще в древности было еврейское местечко.
Еще двадцать лет назад территория южной Беларуси на археологических картах I-V столетий была одним большим белым пятном. За эти годы белорусским археологам удалось её заполнить.