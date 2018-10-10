«Зрабіць творчую справаздачу». Выставку Владимира Прокопцова к его 65-летию открыли в Витебске

Новости Беларуси. В Витебске открыли персональную выставку Владимира Прокопцова. Посвящена она Году малой родины и 65-летнему юбилею мастера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В экспозиции живописные произведения разных периодов творчества. Это своеобразная попытка автора в XXI веке вернуться к извечной теме «Художник и город». Экспозиция объединяет в себе образ близкого сердцу художника Витебска: от авангардно-революционного до современного.