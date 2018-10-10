«Зрабіць творчую справаздачу». Выставку Владимира Прокопцова к его 65-летию открыли в Витебске

Новости Беларуси. В Витебске открыли персональную выставку Владимира Прокопцова. Посвящена она Году малой родины и 65-летнему юбилею мастера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Витебске открыли персональную выставку Владимира Прокопцова. Посвящена она Году малой родины и 65-летнему юбилею мастера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В экспозиции живописные произведения разных периодов творчества. Это своеобразная попытка автора в XXI веке вернуться к извечной теме «Художник и город». Экспозиция объединяет в себе образ близкого сердцу художника Витебска: от авангардно-революционного до современного.
Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Беларуси:
Я вырашыў у горадзе Віцебску, беларускім Парыжы, у горадзе майго юнацтва, студэнцкай маладосці маёй зрабіць такую творчую справаздачу.
Віцебск – гэта горад, які даў мне адукацыю, даў пуцёўку ў жыццё як мастаку, як мастацтвазнаўцу і натуральна, як дырэктару.
На выставке также презентовали альбом «Моя Беларусь». В нем творчество Владимира Прокопцова представлено более широко – свыше 60 репродукций.