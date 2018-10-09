Игра теней. В Вилейском краеведческом музее будут показывать спектакли «Теневого театра»

Новости Беларуси. Новые актерские воплощения «Теневой театр» готовится начать свой новый сезон в Вилейском краеведческом музее, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Он станет продолжением общего проекта под названием «Тени», который стартовал с кукольных представлений. Сейчас в постановках будут участвовать люди – сотрудники музея. Такой театр еще называется «Театр за ширмой». Это новая интерактивная форма, чтобы привлечь больше посетителей.

Надежда Авдей, директор Вилейского краеведческого музея:

Ценявы тэатр – гэта пластыка людзей. Пасродкам цені, дзеяння чалавек разумее, аб чым гаворыць спектакль. У нас аснова засталася тая ж – паданні аб назвах горада, вусная народная творчасць. Першая пастаноўка – паданне пра ткачыху і міфічнага духа Скарбніка. Гэта дзесьці 10-15 хвілін – першая наша спроба.