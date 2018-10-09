Кино в Минске: от 7D до белорусской документалистики. Что, где, почём?

Кинотеатры – как антидепресант! Просмотры фильмов, уверяют специалисты, отвлекают, заряжают, а по мнению некоторых психологов, помогают справиться с эмоциональными потрясениями и даже хандрой, рассказали в программе «Минск и минчане».

Чёрно-белое, цветное и даже трёхмерное – история кинематографа берёт свое начало в 1895 году. Тогда же появились и первые залы для массовых просмотров.

И если раньше искусство считалось элитарным, сейчас приобщиться к нему может любой желающий.

Павел Скалабан, генеральный директор УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома:

Жители столицы, гости столицы – они, как правило, в кинотеатр приходят на хорошее кино. Конечно же, они будут смотреть по комфорту, по залу, по креслам, но,

в первую очередь, люди приходят в кино за кино.

Несмотря на насыщенность рынка развлечений, эта ниша – вне конкуренции. Подтверждение тому – бесконечные очереди у кинотеатров в дни премьер. Кстати, по всему миру они проходят именно по четвергам. Но не только за новинками спешат минчане к большим экранам. Извечная классика порой тоже проходит на ура. Павел Скалабан: Показываем белорусскую анимацию, игровое кино и белорусскую документалистику. Это – лучшее из коллекции «Беларусьфильма». Это то, что стало уже культурным наследием страны.

Под одной крышей с широкоформатным развлечением расположился Государственный театр кукол. Здесь тоже бывают аншлаги.

Владимир Галай, заместитель директора Белорусского Государственного театра кукол:

Для детей, которые помладше – 45-50 минут, а для детей постарше есть спектакли с перерывом. С антрактом это будет часа полтора. У нас цены небольшие. От 5 рублей и выше.

Во столько же обойдётся и поход в кинотеатр. А между тем, искушенный зритель требует кино-аттракционы – сеансы 5D и 7D дают возможность не только насладиться реалистичным изображением, но и с головой уйти в сюжет. Впрочем, со слов гуру индустрии,

такой вид развлечений нельзя ставить в один ряд с традиционным просмотром. Александра Костенко, специалист по маркетингу сети кинотеатров:

Это короткометражка, в которой ты находишься, как будто бы там. За счёт того, что двигается кресло, есть какие-то спецэффекты, которые брызгают в лицо. Но это больше аттракцион, а не классическое кино.

Современные кинотеатры всё чаще становятся мультиплексами. В одном здании умещают сразу несколько залов. И афиша здесь куда разнообразнее. Показы с участием «звёзд», мировые спектакли в записи, спортивные трансляции. А ещё – стилизованные предпоказы, фотозоны и кино-бары. Александра Костенко:

Мы даём нашему гостю понять, что он приходит не просто в кино. Он проживает маленькую жизнь, и должен окунуться в этот антураж не только при просмотре, но и ощутить эту атмосферу в самом кинотеатре, даже заходя в наш холл. Ценник за сеанс в модном кино может доходить до 13 рублей. Ежедневно сюда приходит около двух тысяч человек. На премьерах – аншлаги, а потому цифра взлетает в разы. Публика – от модных хипсетров до влюблённых парочек. С нарушителями спокойствия здесь никто не церемонится.

Александра Костенко:

Если человек мешает зрителям смотреть кино, производит посторонние звуки или просто какими-то своими действиями напрягает, на основе жалоб посетителей