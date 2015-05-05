Знаменитый поэт Евгений Евтушенко приехал в Минск с творческим визитом

Новости Беларуси. Поэт Евгений Евтушенко с творческим визитом в Минске. Знаменитый «шестидесятник» приехал в Беларусь второй раз за пять лет.

Накануне в галерее имени Михаила Савицкого он встретился с молодыми художниками. Студенты показали Евтушенко свои работы.

Кстати, место и содержание мероприятия не случайны. Так, в коллекции поэта более трехсот полотен. Их литератор собирал долгие годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Мы просто решили, что эта форма будет достаточно интересна, показать ему современное искусство. Потому что в Минске он был достаточно давно, а в Беларуси бывал часто, но как-то все проезжал мимо столицы. Во всяком случае он восхищен.

Евгений Евтушенко пробудет в Беларуси три дня. Он даст концерт в Гомеле и Мозыре, а также в Хомичах. Это село, где родился дед поэта.