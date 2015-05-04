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Представители коллектива «Нескучный возраст» в программе «Утро» на СТВ

04 мая 2015 08:54
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Расскажите об этом замечательном коллективе: сколько участников, когда был создан? И что же такое «нескучный возраст»?

Наталья Сухомлина, художественный руководитель вокальной группы «Нескучный возраст» Детской хореографической школы искусств №2 г.Минска:
История нашего коллектива уже достаточно долгая и длинная. Наш коллектив хорошо знают и в Минске, и за пределами Минска и нашей Республики, даже за рубежом. Мы существуем на базе хореографической школы искусств №2 города Минска и занимаемся там уже второй год в связи с открытием в хореографической школе отделения «Эстрадный вокал».

Кроме уроков по вокалу существуют еще уроки по сольфеджио, музыкальной литературе, инструмент на выбор и хореография.

Наталья, а имеет ли к Вам отношение композитор Сергей Сухомлин?

Наталья Сухомлина, художественный руководитель вокальной группы «Нескучный возраст» Детской хореографической школы искусств №2 г.Минска:
Признаюсь. Это мой муж. И, конечно же, он - большой помощник нашему коллективу. Это один из немногих композиторов, который пишет песни детям. Поэтому Сергей нам очень помогает. Мы поем очень много его песен.

# Культура # Музыкальное искусство # Фотофакт # Наталья Сухомлина

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