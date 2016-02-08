Новости Беларуси. Мона Лиза в новом образе. Знаменитая Джоконда Леонардо да Винчи предстала перед публикой в белорусской вышиванке. Портрет признанной красавицы XVI века нарисовал известный художник-график Олег Карпович.

Мастер кисти сумел совместить в картине итальянский ренессанс и белорусскую самобытность. Льняная рубашка с красным орнаментом. Теперь взгляд нельзя оторвать не только от глаз роковой женщины, но и от ее костюма.

Между тем, это не единственная Джоконда в коллекции художника. У Олега Карповича целая серия Мона Лиз самых разных возрастов и национальностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Карпович, художник-график:

Что нас связывает с Джокондой? Здесь очевидно, что этот сам образ (загадочный, женский, прекрасный) нас и связывает с Италией той же, с Леонардо да Винчи. Все женщины прекрасны как Джоконды. В Италии, в Германии, в Беларуси.