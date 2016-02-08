Певица, телеведущая Нина Король в программе «УТРО» на СТВ

Именно сегодня, 5 февраля, Молодечно станет официальной культурной столицей Беларуси-2016. Именно в Молодечно начинали жизнь и свой творческий путь очень многие известные люди культуры и искусств. В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – телеведущая, певица Нина Король, которая поделилась своими воспоминаниями о родном городе Молодечно.

Нина Король, певица, телеведущая:

Для меня это была культурная столица даже до этого года, до официального объявления, и сами жители города Молодечно называют его «город солнца», город высокой культуры. Чистота, красота.

Когда город готовился к «Дожинкам» и оставалось несколько дней, я ехала в Молодечно, я потерялась в развязке, потому что буквально за пару месяцев город преобразился настолько: поменялись дорожные движения, знаки, светофоры, то, что было привычно. Я поехала в другую часть города. Сделали какое-то другое кольцо, и я просто потерялась. Это говорит о том, насколько изменился город.

Когда сделали открытый амфитеатр, вводные всякие просторы, зоны для детей – просто все ахнули! Там потрясающая площадка для волейбола. Туда приезжают тренироваться и проходят различные чемпионаты. Дворец культуры. Масса всяких учреждений культуры. И то, что произошло – это просто замечательно!