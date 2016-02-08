Мероприятия по случаю 95-летия со дня рождения Ивана Мележа 8 февраля пройдут музее истории белорусской литературы

Новости Беларуси. В государственном музее истории белорусской литературы актеры, писатели и литераторы 8 февраля будут вспоминать жизнь и творчество одного из самых известных писателей нашей страны. В этот день 95 лет назад родился Иван Мележ.

Большую часть жизни он посвятил литературе. За 30 лет из-под его пера вышло множество новелл, рассказов, романов и пьес. Однако самое известное его произведение – трилогия «Полесские хроники», отобразившее жизнь белорусских крестьян в переломный момент истории.

Иван Мележ, будучи народным писателем, стал настоящим учителем для целой плеяды мастеров белорусского слова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Липский, член Союза писателей Беларуси:

Ён доўгі час быў старшынёй прыёмнай камісіі у Саюзе пісьменнікаў. Як жа пільна і шчодра ён ставіўся да таго, каго прыняць ў Саюз пісьменнікаў. Ён баяўся, каб сюды, у творчы саюз, прыйшлі выпадковыя людзі.