Дело всей жизни. История механического театра в Станьково, который создал мастер деревянных часов

Новости Беларуси. В Станьково открыли механический театр. Его создатель – Андрей Мартынюк. Пять лет назад мастер деревянных часов решил создать театр, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Андрей Мартынюк, мастер-методист Центра народного творчества Дзержинского района:

Все персонажи, все куклы, которые здесь представлены, это люди, которые работают у нас в центре. Этот театр посвящен нашему отделу культуры. Посторонних людей здесь нет. Все родные.