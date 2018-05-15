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Дело всей жизни. История механического театра в Станьково, который создал мастер деревянных часов

15 мая 2018 14:32
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Новости Беларуси. В Станьково открыли механический театр. Его создатель – Андрей Мартынюк. Пять лет назад мастер деревянных часов решил создать театр, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дело всей жизни. История механического театра в Станьково, который создал мастер деревянных часов -1

Дело всей жизни. История механического театра в Станьково, который создал мастер деревянных часов -3

Но без помощи обойтись не смог. Финансовая поддержка – грант Президента. Сегодня театр насчитывает 200 деревянных двигателей.

Дело всей жизни. История механического театра в Станьково, который создал мастер деревянных часов -5

Дело всей жизни. История механического театра в Станьково, который создал мастер деревянных часов -7

Андрей Мартынюк, мастер-методист Центра народного творчества Дзержинского района:
Все персонажи, все куклы, которые здесь представлены, это люди, которые работают у нас в центре. Этот театр посвящен нашему отделу культуры. Посторонних людей здесь нет. Все родные.

Дело всей жизни. История механического театра в Станьково, который создал мастер деревянных часов -10

Дело всей жизни. История механического театра в Станьково, который создал мастер деревянных часов -12

Дело всей жизни. История механического театра в Станьково, который создал мастер деревянных часов -14

Кстати, автор мастерит кукол в свободное время.

Дело всей жизни. История механического театра в Станьково, который создал мастер деревянных часов -17

Дело всей жизни. История механического театра в Станьково, который создал мастер деревянных часов -19

Дело всей жизни. История механического театра в Станьково, который создал мастер деревянных часов -21

# Театр # Культура # Андрей Мартынюк # Фотофакт

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