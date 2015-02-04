Зима на полотнах белорусских художников - Валерия Шкарубо и Антона Вырво

Зима - время для раздумий и глубокой философии. Любоваться заснеженными пейзажами можно бесконечно. Для многих художников это любимая пора года, когда самое время взять в руки кисть и передать через искусство подлинную красоту природы. Зимние мотивы можно встретить на полотнах многих известных творцов - Левитана, Саврасова, Шишкина, Сурикова, Васнецова... Каждый из них по-своему изображал зимние пейзажи, находил в них что-то свое. Искать вдохновения «в студеную зимнюю пору» любит и известный белорусский художник Валерий Шкарубо. Его картины - это настоящие душевные рельефы, настроения, состояния, переживания и эмоции.

За четверть века Валерий Шкарубо написал несколько сотен зимних пейзажей, объездил практически всю Беларусь в поисках подходящей натуры. Но несмотря на огромное количество работ, повторов нет… Это всегда разные пейзажи, чувства и настроение.

Для творчества зима - самое подходящее время года… В этом уверен Валерий Федорович… Когда художник работает над картиной на холоде, он максимально концентрируется на работе, не делает лишних движений кистью и не суетится.

Сумрак леса, земля, засыпанная снегом, серое, белесое и даже белое небо… Все это нашло отражение в полотнах, написанных маслом уверенной рукой мастера. Любит погрузиться в творчество зимой и молодой, талантливый художник Антон Вырво. Недавно открылась его первая персональная выставка. И зимние пейзажи заняли в ней особое место.

Антон всегда работает только с натурой. Выезжает в разные уголки Беларуси, обувает валенки, проделывает дырочку в теплых рукавицах, чтобы чувствовать кисть и работает на холоде по несколько часов. Зато такие пейзажи максимально передают увиденное художником и отражают его эмоции… Мы словно чувствуем, как мороз пробирается по коже, а ветер обдувает и пронизывает.

Любимое место художника Антона Вырво - малая Родина, город Кричев. Именно там он черпает вдохновение и часто любуется зимними пейзажами.

Зима - время, когда природа замирает. Она не радует нас яркими красками, но художники находят способ передать все оттенки и тона холодного неба, искристого снега… В зимних пейзажах много меланхолии, но в то же время в них много радостного и светлого, что вселяет надежду на скорое возрождение ото сна.