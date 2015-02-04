Артистки октета балалаек «Витебские виртуозы» Татьяна Корпусенко и Людмила Щербина на СТВ

Музыкальная энциклопедия пишет про уникальность вашего коллектива. Расскажите, в чём она заключается? За что вас так любят?

Людмила Щербина, солистка октета балалаек «Витебские виртуозы»:

В нашем ансамбле собрано все семейство русских балалаек - тембральная смесь. От маленькой пикколо до большого и звучного контрабаса. Все тембры и звучания октета напоминают оркестр. Без контрабаса не получится той мощности и кульминационных моментов. Это очень важный инструмент.

Это правда, что ваш коллектив - единственный на всем постсоветском пространстве?

Людмила Щербина, солистка октета балалаек «Витебские виртуозы»:

Да. Единственный, поскольку он ещё и женский. В чем уникальность - нас называют «жемчужины». У нас - только женщины.

Балалайки отличаются по звуку: от самой маленькой до самой большой. Какая градация у балалаек?

Людмила Щербина, солистка октета балалаек «Витебские виртуозы»:

Балалаечка пикколо имеет тонкий-тонкий голосок. Она ассоциируется с флейтой. Дальше по голосу ниже начинает опускаться кварта, прима. Кварта - средний голос между примой и пикколо. Есть балалайка секунда, альт, бас и контрабас.

Татьяна Корпусенко, солистка октета балалаек «Витебские виртуозы»:

Говорят, что альт - это инструмент для аккомпанемента. Но на нем можно исполнить и соло, которое будет звучать как виолончель.

В чем парадокс: многие музыканты относятся к балалайке, как несерьёзному инструменту. Казалось бы, ну что тут можно исполнить? И вдруг оказывается, что балалайка способна на многие вещи - испанские мотивы, джаз…

Людмила Щербина, солистка октета балалаек «Витебские виртуозы»:

Многие музыканты приложили множество усилий, свой талант для того, чтобы «раскрыть» этот инструмент. Показать слушателям, что этот инструмент далеко не примитивный. Он не такой простой и не так легко на нем что-то сыграть.