Живопись со вкусом кофе: художник Алеся Исса представит серию портретов столичных бариста

Новости Беларуси. Любовь к кофе как искусство. Молодая минчанка рисует портреты столичных бариста и уже готова представить собственную выставку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Все герои – люди творческие и темпераментные, что и отразилось в картинах. Объединены они золотыми тонами. Именно этот цвет ассоциируются с ароматным кофе.

За карандаш девушка взялась в раннем детстве. Сейчас она на последнем курсе Академии искусств – в предвкушении своей первой выставки. Увидеть необычные портреты минчане смогут во 6 марта в одной из кофеен столицы.

Алеся Исса, студент Академии искусств:

Все мы бежим на работу, пьем кофе и порой не замечаем красоту вокруг, в людях, в окружении, в местах. Мне бы хотелось, чтобы зритель вместе со мной тоже увидел красоту хотя бы в бариста.