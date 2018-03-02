Живопись со вкусом кофе: художник Алеся Исса представит серию портретов столичных бариста

Новости Беларуси. Любовь к кофе как искусство. Молодая минчанка рисует портреты столичных бариста и уже готова представить собственную выставку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Любовь к кофе как искусство. Молодая минчанка рисует портреты столичных бариста и уже готова представить собственную выставку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Все герои – люди творческие и темпераментные, что и отразилось в картинах. Объединены они золотыми тонами. Именно этот цвет ассоциируются с ароматным кофе.
За карандаш девушка взялась в раннем детстве. Сейчас она на последнем курсе Академии искусств – в предвкушении своей первой выставки. Увидеть необычные портреты минчане смогут во 6 марта в одной из кофеен столицы.
Алеся Исса, студент Академии искусств:
Все мы бежим на работу, пьем кофе и порой не замечаем красоту вокруг, в людях, в окружении, в местах. Мне бы хотелось, чтобы зритель вместе со мной тоже увидел красоту хотя бы в бариста.
Никита Шокола, муж:
Она живет этим творчеством, всегда готова что-то делать, всегда ищет интересных людей.