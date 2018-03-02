Союз слова и красок: художник Диана Колосович написала серию живописных работ к книгам Александра Карлюкевича

Новости Беларуси. Синтез литературы и живописи. Художник Диана Колосович 2 марта представила выставку картин в художественной галерее «Университет культуры», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Написаны они в качестве иллюстраций к книгам Александра Карлюкевича – писателя и краеведа, в настоящее время – Министра информации Беларуси. В своем творчестве автор обращается к теме родины, ее истории и культуры. Отсюда и сюжет картин.

Диана Колосович, живописец:

Александр Николаевич предложил мне стать участником проекта – выступить живописным иллюстратором краеведческих мест. Исходя из того, что Александр Николаевич сам краевед, член Союза писателей, я получила обширный материал. С ним же и работала. Выезжала на пленэры, там уже выбирала места, которые я могу писать.

Территорией вдохновения для Дианы Колосович стала вся Минская область с ее природой, людьми и достопримечательностями.