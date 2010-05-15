Жители деревни Оберрамергау в Германии раз в 10 лет ставят спектакль "Страсти Христовы"

В Германии на протяжении четырёх веков существует удивительная традиция: половина жителей небольшой баварской деревни Оберрамергау принимает участие в спектакле "Страсти Христовы".

Население деревни насчитывает около 5 200 жителей, 1 700 взрослых и 600 детей в этом году примут участие в невероятном спектакле. Местная парикмахерская пустует, потому что жители уже несколько месяцев растят волосы для постановки, которая будет длиться целый сезон. Для этой цели был построен театр на 5 000 зрителей, которые приедут со всего мира. В прошлый раз постановка была в 2000 году. Всего спектакль ставился 40 раз. 2010 год - 41 –й.

Кристиан Штукель, режиссер:

Это замечательная идея наших предков, которая сохранилась до сегодняшнего времени. Необходимо отметить, что принимать участие разрешается только тем, кто родился в этой деревне.

Последние недели жизни Христа, его муки и воскресение в исполнении жителей деревни Обераммергау будут основными действиями для туристов в 2010 году. В следующий раз что-то подобное будет только в 2020 году.