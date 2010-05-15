Испанские стилисты с мировым именем провели мастер-класс для белорусских коллег

К слову, лицом к лицу с испанской школой парикмахерского искусства белорусы не встречались ни разу.

Представители испанской школы парикмахерского искусства такого уровня в Беларуси впервые. О том, каков этот уровень, говорят имена их звездных клиентов. К примеру, Килиан перед отъездом в Беларусь готовил к показу Наоми Кэмбелл. К слову, вот на таких брендовых моделях — они и разработали свою коллекцию причесок-2010.

Хеви Кубани, стилист (Испания):

Мода на прически, как и одежду, возвращается. К примеру, сейчас Европа уходит от прямых волос. Современная тенденция — кудри и волны. Мы вчера гуляли по Минску и видели много девушек с вьющимися длинными волосами. Так что белоруски — следят за модой.

Модные белоруски — отчасти заслуга и наших стилистов. Но здесь на мастер-классе почерпнули много нового. За советом к мэтрам приехали даже из глубинки страны — Брестской и Витебской областей. И не пожалели.

Результат — хоть и не на каждый день, но говорит за себя. Манер испанский, но сделано в Беларуси. И не хуже, чем учителями. А они, в свою очередь, и сами остались довольны.

Анна Бунькова, Игорь Пучков, телекомпания СТВ.