Сюзан Сарандон и Элтон Джон собирают деньги на реставрацию индейских пирамид

Мачу-Пикчу в Перу и Чичен-Ица в Мексике приглашают знеменитостей в качестве туристов. Сюзан Сарандон и Элтон Джон организовали благотворительные фонды на поддержку и сохранение культурных достояний всемирного уровня.

Мартин перез, министр туризма:

Раньше Мачу-Пикчу был столицей империи инков, теперь он считается культурным достоянием. Совсем недавно это место посещали больше чем 1000 туристов каждый день. Теперь это число намного меньше. Железная дорога на ремонте, некоторые достопримечательности залиты водой, а другие просто нуждаются в реставрации. Деньги помогают собирать известные звезды.

Сюзан Сарандон:

Когда я начинала благотворительную акцию, я не думала, что откликнется столько спонсоров.

Другое культурное наследие, которое помогает уберечь Элтон Джон, город индейцев майя Чичен-Ица в Мексике. Благотворительные фонды Элтона Джона успешно собирают деньги для разных целей, например, на борьбу со СПИДом фонд собрал более 150 млн. долларов.