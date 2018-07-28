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«Жду музыки, зажигательных танцев»: что говорят гости «Калимеры» в Минске

28 июля 2018 11:44
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«Эхо Эллады», национальные танцы и, конечно, кухня. В центре Минска 28 июля праздник греческой культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Жду музыки, зажигательных танцев»: что говорят гости «Калимеры» в Минске-1

Впервые «Калимера» (в переводе «Добрый день!») встретила минчан в 2017 году. На этот раз программу значительно расширили. Зрителей ожидают многочисленные мастер-классы по танцам, иконописи и приготовлению блюд. Весь день в Верхнем городе будет звучать бузуки (национальный музыкальный инструмент) и известные греческие мелодии.

«Жду музыки, зажигательных танцев»: что говорят гости «Калимеры» в Минске-4

Сегодня, наверное, есть замечательная возможность посмотреть на месте, никуда не выезжая, что можно ожидать от Греции. Вот здесь пройдемся и посмотрим, какие национальные блюда, песни и танцы.

«Жду музыки, зажигательных танцев»: что говорят гости «Калимеры» в Минске-7

Сегодня я жду музыки, зажигательных танцев. Очень люблю сиртаки – люблю смотреть, люблю слушать эту музыку.

Гостей также ожидает фотосессия с греческими богами и, конечно, дегустация. Кстати, праздник только начинается. Погода обещает быть курортной, поэтому советуем не пропустить «белорусскую Калимеру».

# Фестиваль # Культура # Фотофакт

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