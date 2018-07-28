«Жду музыки, зажигательных танцев»: что говорят гости «Калимеры» в Минске

«Эхо Эллады», национальные танцы и, конечно, кухня. В центре Минска 28 июля праздник греческой культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые «Калимера» (в переводе «Добрый день!») встретила минчан в 2017 году. На этот раз программу значительно расширили. Зрителей ожидают многочисленные мастер-классы по танцам, иконописи и приготовлению блюд. Весь день в Верхнем городе будет звучать бузуки (национальный музыкальный инструмент) и известные греческие мелодии.

Сегодня, наверное, есть замечательная возможность посмотреть на месте, никуда не выезжая, что можно ожидать от Греции. Вот здесь пройдемся и посмотрим, какие национальные блюда, песни и танцы.