«Праздник развивается и течёт в правильном направлении»: Борис Бурда на 9-м фестивале «Большая бард-рыбалка»

Новости Беларуси. 120 мероприятий включены в республиканскую программу под знаком Года малой родины. 26 июля ее утвердили в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фактически это трехлетнее расписание, предусматривающее самые разные события вплоть до 2020-го. Речь идет о строительстве, благоустройство, мелиорации и развлекательных акциях.

Об одной из них речь пойдет в нашем следующем сюжете. На межрегиональный музыкально-спортивный праздник «Бард-рыбалка» приехали тысячи любителей авторской песни, активного и в то же время душевного отдыха. Юрий Прокопенко тоже был на берегу Чигиринского водохранилища.

У обитателей Чигиринского водохранилища опасные дни: в ожидании большого улова по водоему рассредоточились десятки рыбаков. Здесь водятся почти все виды пресноводной рыбы: караси, лещи, окуни и даже и редкие экземпляры-тяжеловесы.

Леонид Короткевич, гость фестиваля:

Клев здесь неплохой всегда. Лучше с утра, хуже немножко к вечеру. Так вот сегодня с утра килограмма 3,5-4 мы поймали рыбы. Сварили уху, пожарили.

Свежевыловленная рыба сразу же отправляется в котел. На кулинарном празднике «Кірмаш смаку» приготовят тысячи литров ароматной ухи. Специальный гость фестиваля – известный знаток, бард и кулинар Борис Бурда из Одессы. Он здесь и споет, и покажет кулинарный мастер-класс.

Борис Бурда, специальный гость фестиваля (Украина):

Здесь уже много разных конкурсов. Здесь есть довольно большая кулинарная часть, в которой я приму участие.

Ну а подкрепившись можно и спеть. Восемь лет назад «Бард-рыбалка» и задумывалась как слет любителей авторской песни. В 2018 году сюда приехали исполнители из семи стран – Россия, Украина, Германия, США... Чтобы определить участников гала-концерта, нужны отборочные туры.

Жюри отдает предпочтение исполнителям, в чьем выступлении есть и владение гитарой, и актерское мастерство, и смысловая нагрузка в песне.

Геннадий Жданов, исполнитель авторской песни:

Я считаю, этот фестиваль очень нужный, особенно для нашей молодежи. Потому что очень много разных субкультур сейчас появилось и разных песен, которые иногда смысла просто не имеют.

Тема нынешней бард-рыбалки «Малая родина – большая земля». Проект успел стать новой визитной карточкой региона. О фестивале знают не только в Беларуси, но и за рубежом. Ежегодно сюда приезжают тысячи гостей – поэты и музыканты, рыболовы-спортсмены, автотуристы, фанаты вкусной ухи.