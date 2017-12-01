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«Иногда их прёт на такие хулиганские решения»: светильники из бутылок, пластинок и оси телеги

01 декабря 2017 13:51
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Светильник в современном понимании – явление относительно новое. И, к сожалению, ставшее слишком утилитарным. А, между тем, художники и дизайнеры уверены: светильник может быть настоящим арт-объектом.

Свет в прикладном и философском значении можно увидеть на выставке «Лихтарт».

«Иногда их прёт на такие хулиганские решения»: светильники из бутылок, пластинок и оси телеги-1

Дмитрий Сурский, председатель общественного объединения «Белорусский союз дизайнеров»:
Этот монументальный объект – шедевр нашего известного архитектора Саши Трусова. Архитекторы часто устают от рутинной работы, от своих чертежей, развёрток, схем. Иногда их вот прёт на такие совершенно хулиганские оторванные решения.

Вот такой объект он сделал для своей мастерской, он висит у него под потолком.

«Иногда их прёт на такие хулиганские решения»: светильники из бутылок, пластинок и оси телеги-4

Вот такой типичный образец стимпанка. Из водопроводных труб собран светильник. В прошлом году у нас была аналогичная работа хитом – целая новогодняя ёлка, на которой было более 100 лампочек. Кажется, что это сделано из отходов, но, на самом деле – это очень трудоёмкая и дорогостоящая работа.

Такой светильник может сделать фееричным самый скромный интерьер.

«Иногда их прёт на такие хулиганские решения»: светильники из бутылок, пластинок и оси телеги-7

И точно привлечет внимание гостей.

Дмитрий Сурский:
Вот такой симпатичный объект из войлока с бабочками, мотыльками.

И, конечно, много стекла, разных видов: авторское, художественно обработанное.

«Иногда их прёт на такие хулиганские решения»: светильники из бутылок, пластинок и оси телеги-10

И просто стеклянные бутылки, и какие-то шары, вазы, лампы.

«Иногда их прёт на такие хулиганские решения»: светильники из бутылок, пластинок и оси телеги-13



Ну, такая милая работа – просто несколько старых ламп за стеклом, внутри которого находится лампочка и нарисован силуэт дома.

Такая иллюзия расширяющегося пространства, выхода в городской космос.

«Иногда их прёт на такие хулиганские решения»: светильники из бутылок, пластинок и оси телеги-16


Кстати, если вам кажется, что авторский светильник могут сделать только профессионалы – вы глубоко заблуждаетесь.
Дмитрий Сурский:
Вот очень симпатичная работа из дерева. Молодой человек, который не имеет дизайнерского образования, но очень любит материал – дерево. Он кропотливо и тонко с ним работает. Плафон здесь выполнен из обрезков старой бутылки. Вот светильник в виде воздушного шара.

Если вставить в него лампочку помощнее, наверное, он взлетит.

«Иногда их прёт на такие хулиганские решения»: светильники из бутылок, пластинок и оси телеги-19

А вот здесь – новое прочтение национальных традиций.

«Иногда их прёт на такие хулиганские решения»: светильники из бутылок, пластинок и оси телеги-22

Дмитрий Сурский:
Здесь прочитывается белорусская традиция, совершенно в другом контексте. Все мы помним жатки, все мы знаем, видели в деревнях у своих бабушек и дедушек деревянные ступы, а вот здесь такой лофтовый прожектор-светильник получился.

И, наконец, образец того, как ещё можно использовать старые вещи.

«Иногда их прёт на такие хулиганские решения»: светильники из бутылок, пластинок и оси телеги-25


Дмитрий Сурский:
Вот эта работа мне очень нравится.

Это тоже может быть такой образец трэш-арта.

«Иногда их прёт на такие хулиганские решения»: светильники из бутылок, пластинок и оси телеги-28

Пластинки – материал, который уже ушёл в прошлое. Их очень много осталось. А вот здесь автор представил их как солнца, прорезанные тыквы.


Оранжевый и чёрный цвет, тонкая мерцающая подсветка создаёт такой удивительный эффект. Ну вот это тоже в поиске этнографических инспираций.

Саша Трусов из старого ведра, услончика и оси от телеги сделал такой торшер

«Иногда их прёт на такие хулиганские решения»: светильники из бутылок, пластинок и оси телеги-31


Игра со светом удалась, и вы можете отбросить тень сомнения, и успеть увидеть всё своими глазами.

# Культура # Дизайн интерьера # Дмитрий Сурский

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