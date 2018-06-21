Страстная «Хабанера» или мелодичная «Summertime»? Витебская филармония завершила сезон камерным оpen air

Новости Беларуси. Классика над городом. Витебская филармония завершила концертный сезон камерным оpen air, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Классика над городом. Витебская филармония завершила концертный сезон камерным оpen air, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Музыкальный праздник собрал поклонников классики и мюзиклов в компании симфонического оркестра. В атмосфере искусства и праздника впервые прозвучала страстная и чувственная «Хабанера» из оперы «Кармен» Жоржа Бизе.
В программе также были – богатый национальным колоритом Венгерский танец №6 Брамса, популярная мелодия «Summertime» из оперы «Порги и Бесс», романтичный дуэт Кристины и Рауля из мюзикла «Призрак оперы».
Елена Подоляк, директор Витебской областной филармонии:
Сегодня филармония является той территорией мира и радости, искусства, гармонии, которой ей и положено быть. Благодарю всех-всех артистов и всех, кто трудится в филармонии за совместно прожитый год, за наши успехи и маленькие погрешности. Но надеюсь, что впереди у нас еще более интересный сезон.
Таким нестандартным образом филармония закрыла 29 концертный сезон. Уже осенью любителей классики обещают удивить не менее зрелищными событиями и проектами.