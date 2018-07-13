«Здесь встречаются разные культуры». Что говорят друг о друге участники конкурса молодых исполнителей на «Славянском базаре»

Новости Беларуси. Полуфинал международного конкурса молодых исполнителей проходит 13 июля на сцене Летнего амфитеатра в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, каждый год престиж конкурса растет. В свое время обладателями Гран-при становились Таисия Повалий, Петр Елфимов, Полина Смолова и украинская певица Руслана. Сольная карьера многих из них пошла в гору именно после триумфа на витебской сцене.

Яна Шипко, СТВ:

Каких только языков не услышишь за кулисами сцены Летнего амфитеатра: от итальянского до грузинского, ведь география конкурса постоянно расширяется. 21 страна представлена в этом году. Как говорят сами участники, они считают очень престижным попасть на этот фестиваль. В своих странах они прошли серьезный отбор. Сейчас они готовы бороться за Золотую лиру и Гран-при в 20 тысяч долларов.

Очень волнительно выступать перед жюри, в состав которого входит Роза Рымбаева, Александр Морозов, Наталья Орейро и даже знаменитый итальянский певец Робертино Лоретти.

В финал выходит только половину участников. Финалисты выступят 14 июля на главной сцене в Летнем амфитеатре в сопровождении оркестра Михаила Финберга.

Дафне Селада, участник XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2018» (Мексика):

Я очень рада возможности показать белорусским зрителям красоту мексиканской музыки и горжусь тем, что представляю свою страну. Я очень хотела поехать сюда. Мне пришлось пройти кастинг, и я счастлива, что попала сюда.

Все конкурсанты замечательно поют. Такое ощущение, что здесь встречаются разные культуры. Это потрясающий опыт!

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