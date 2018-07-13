«Здесь встречаются разные культуры». Что говорят друг о друге участники конкурса молодых исполнителей на «Славянском базаре»

Новости Беларуси. Полуфинал международного конкурса молодых исполнителей проходит 13 июля на сцене Летнего амфитеатра в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Представитель Беларуси Евгений Курчич выйдет восьмым.
Новости Беларуси. Полуфинал международного конкурса молодых исполнителей проходит 13 июля на сцене Летнего амфитеатра в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Представитель Беларуси Евгений Курчич выйдет восьмым.
Отметим, каждый год престиж конкурса растет. В свое время обладателями Гран-при становились Таисия Повалий, Петр Елфимов, Полина Смолова и украинская певица Руслана. Сольная карьера многих из них пошла в гору именно после триумфа на витебской сцене.
Яна Шипко, СТВ:
Каких только языков не услышишь за кулисами сцены Летнего амфитеатра: от итальянского до грузинского, ведь география конкурса постоянно расширяется. 21 страна представлена в этом году. Как говорят сами участники, они считают очень престижным попасть на этот фестиваль. В своих странах они прошли серьезный отбор. Сейчас они готовы бороться за Золотую лиру и Гран-при в 20 тысяч долларов.
Очень волнительно выступать перед жюри, в состав которого входит Роза Рымбаева, Александр Морозов, Наталья Орейро и даже знаменитый итальянский певец Робертино Лоретти.
В финал выходит только половину участников. Финалисты выступят 14 июля на главной сцене в Летнем амфитеатре в сопровождении оркестра Михаила Финберга.
Дафне Селада, участник XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2018» (Мексика):
Я очень рада возможности показать белорусским зрителям красоту мексиканской музыки и горжусь тем, что представляю свою страну. Я очень хотела поехать сюда. Мне пришлось пройти кастинг, и я счастлива, что попала сюда.
Все конкурсанты замечательно поют. Такое ощущение, что здесь встречаются разные культуры. Это потрясающий опыт!
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