Николай Корбут о Дне Союзного государства на «Славянском базаре»: «Слава Богу, что этот день появился когда-то и он есть»

Новости Беларуси. Сегодня, 13 июля, – День Союзного государства на «Славянском базаре в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программа традиционно складывается из двух блоков – официального и развлекательного. Что сегодня ожидает гостей фестиваля, готова рассказать корреспондент СТВ Яна Шипко.

Яна Шипко, СТВ:

День Союзного государства – одна из традиций на фестивале. В 2018 году он проходит уже в 20-й раз и насыщен различными проектами, которые продемонстрируют не только общие культурные корни, но и современный взгляд на искусство и творческое наследие двух стран. Не только Марк Шагал, но и российский живописец Илья Репин искал вдохновение на белорусской земле – он владел усадьбой в 20 километрах от Витебска. Покорила Репина белорусская природа. Выставка его работ готовится к открытию в Художественном музее.

Также переплетется сегодня и текстильное ремесло двух стран. Знаменитое вологодское кружево привезли российские мастерицы-кружевницы.

Сегодня поздним вечером Союзное государство приглашает на концерт в Летний амфитеатр. На сцену выйдут российские и белорусские исполнители: Петр Елфимов, Алена Ланская, Лариса Долина, Игорь Николаев и другие. Николай Корбут, заместитель госсекретаря Союзного государства:

Что касается Дня Союзного государства, слава Богу, что этот день появился когда-то и он есть. Я вижу задачу его не только сохранить, но и делать его более насыщенным, более интересным. Потому что на самом деле что белорусу, что россиянину это должно быть родным. Сегодня на сцене Летнего амфитеатра выступят два эпатажных оркестра – «Свадебно-похоронный оркестр» Горана Бреговича из Боснии и Герцеговины, а также «Некурящий оркестр» Эмира Кустурицы.