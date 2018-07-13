Николай Корбут о Дне Союзного государства на «Славянском базаре»: «Слава Богу, что этот день появился когда-то и он есть»
Новости Беларуси. Сегодня, 13 июля, – День Союзного государства на «Славянском базаре в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программа традиционно складывается из двух блоков – официального и развлекательного.
Что сегодня ожидает гостей фестиваля, готова рассказать корреспондент СТВ Яна Шипко.
Яна Шипко, СТВ:
День Союзного государства – одна из традиций на фестивале. В 2018 году он проходит уже в 20-й раз и насыщен различными проектами, которые продемонстрируют не только общие культурные корни, но и современный взгляд на искусство и творческое наследие двух стран.
Не только Марк Шагал, но и российский живописец Илья Репин искал вдохновение на белорусской земле – он владел усадьбой в 20 километрах от Витебска. Покорила Репина белорусская природа. Выставка его работ готовится к открытию в Художественном музее.
Также переплетется сегодня и текстильное ремесло двух стран. Знаменитое вологодское кружево привезли российские мастерицы-кружевницы.
Сегодня поздним вечером Союзное государство приглашает на концерт в Летний амфитеатр. На сцену выйдут российские и белорусские исполнители: Петр Елфимов, Алена Ланская, Лариса Долина, Игорь Николаев и другие.
Николай Корбут, заместитель госсекретаря Союзного государства:
Что касается Дня Союзного государства, слава Богу, что этот день появился когда-то и он есть. Я вижу задачу его не только сохранить, но и делать его более насыщенным, более интересным. Потому что на самом деле что белорусу, что россиянину это должно быть родным.
Сегодня на сцене Летнего амфитеатра выступят два эпатажных оркестра – «Свадебно-похоронный оркестр» Горана Бреговича из Боснии и Герцеговины, а также «Некурящий оркестр» Эмира Кустурицы.
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Еще одно судьбоносное событие ожидает сегодня участников международного конкурса молодых исполнителей – полуфинал. 21 участник из 21 страны посоревнуются за Золотую Лиру. В финале их останется лишь половина. Белорус Евгений Курчич выйдет на сцену под 8 номером.
Подробнее о фестивале в Витебске смотрите в видеоматериале.