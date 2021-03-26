Здесь создают уникальную посуду в виде львов и зубров. Вот почему выходные стоит провести в Ивенце

Анастасия Макеева, корреспондент:

Беларусь славится маленькими колоритными местечками, одно из них Ивенец. Известно оно еще с XIV века благодаря князю Витовту, а еще как столица гончаров и других мастеров.

Сундук ремесел открываем в кузне. Подкову на счастье здесь кует потомственный Вакула. Разогреваем меха, как в былые времена, и окунаемся в царство Прометея.

Станислав Габрусь, кузнец:

Да, в старину ходило такое, что кузнец – как бы нечистая сила, и он из железа что хочешь сделает. Анастасия Макеева:

А вы относите себя к нечистой силе? Станислав Габрусь:

Ой, не знаю. Вот вам и подкова готовая, можно ее взять и загадать желание. Если вход в дом, то вешается вверх разрывом, а если выход из дома, то вешается наоборот. Почему? Чтобы все оставалось дома, а в дом, чтобы ничего не заходило (злые духи).

Закаляли сталь на Ивенецкой земле издавна. В Налибокской пуще были огромные залежи болотной руды. Строили деревеньки с доменными печами и приручали железо. Только в начале XX века здесь искрили 20 кузниц.

Без мастеров на селе не всходил хлеб и не ладилась работа. Серп и топор нужны были в каждый дом. И хоть на дворе XXI век и горячую ковку заменили холодная и машины, все же ручной труд на вес золота.

Станислав Габрусь:

Чтобы в дом воры не залезли, нужен был замок, вот кузнец тоже мог сделать замок, также к ним ключи разные. Зимой все лошади подковывались, кузнец тоже это делал.

Интересно, что раньше в стенах мастерской была конюшня. История живописных просторов на берегу Волмы уходит корнями к знатному роду Плевако. Роскошная усадьба, белый двор, молчат руины. Здесь бурлила светская жизнь, дамы и кавалеры прогуливались в тени липовых аллей, была своя каплица, винокурня, различные хозпостройки.

Так, в былом сарае разместили музей местечкового быта. Бабушкины интерьеры с пышными подушками, оладушками из печи и вышитыми картинами согревают, как вязаная шаль. Здесь каждая вещь дышит историей. Из кухни и гостиной попадаем в сени.

Анастасия Макеева:

Вот на таких санях можно в прямом смысле умчаться в XIX век. Здесь и детская коляска, сплетенная из лозы, вот такие кошики, в которых хранили рыбу и килбаски. И раритетные шияны, их плели из специальной соломы, хранили одежду и зерно, чтобы не проела ни одна мышь.

На этноэкскурсии вам расскажут, что под печкой жил домовой и что в приданое молодым дарили шкаф. Ретро гардеробчик здесь берегут, так что можно сделать погромче «Утомленные солнцем» и почувствовать себя героями «Стиляг». Что ни говори, а мода наворачивает круги, воротнички и рукава-фонарики этой весной – топ. Так что загляните к бабушкам на чай.

Валентина Адамович, директор Ивенецкого музея традиционной культуры:

Вось гэта шафа маёй бабулі, я вельмі добра яе памятаю. На ей яшчэ было некалі наверше, якое было як карона. На верхнім ярусе стаяў абутак і капілюшы ляжалі. На кожнае вяселле шылася новая сукенка, таму шта людзі хадзілі да сваей радні на вяселле і паўтарацца, як і сення, было ня модна.

Глиняный перезвон – душа Ивенца. Богатые месторождения стали отличной базой. Над керамикой колдовали уже в XVI веке, а в начале XX века местечко окрестили столицей гончарства. Здесь было около 20 частных заводиков. Глазурованная посуда с волнами и хвойными веточками была нарасхват на кирмашах.

Свистульки сметали родители, считалось, что с такой забавлянкой малыши отгоняют от себя злых духов.

По силам очумелым ручкам была и изящная плитка, она пользовалась спросом далеко за пределами Синеокой.

А посуда в виде львов и зубров стала символом советской эпохи.

Валентина Адамович:

Асаблівасцю Івянца ў 70 гады стала вось такая паласатая кераміка. Такі ўзор называецца фляндроўка і па сёняшні дзень – гэта візітная картка Івянца. Дзе б ні былі нашы майстры, на якія б свята ні ездзілі, на якія б выставы ні выстаўляліся, ў першую чаргу робяць вось такую фляндраваную кераміку.

Владимир Бонифациевич пошел по стопам отца и сохраняет традиции. Мгновение – и на его гончарном кругу глина превращается в красивые вазы и колокольчики. На мастер-классах благословляет молодоженов и удивляет туристов. Прикоснуться к волшебству и увезти сувенир с душой определенно стоит. А летом, когда проходит фестиваль гончаров, Ивенец напоминает старую добрую сказку.

Владимир Сосновский, гончар:

Это Богом рассчитано, посуда натуральная. Из глины и чистого воска получается такая экологически чистая посуда. Если в глиняную кружку налить чай, то чай вкуснее. В кувшин наливаешь молоко, то оно долго не портится.

Созвездие миниатюрных домиков на берегу озера вдохновляет. Прогуляйтесь по старинным улочкам и обязательно загляните в главную жемчужину – Белый костел святого Михаила Архангела. Эталон виленского барокко от Иоганна Глаубица. Искусство чистой формы XVIII века.

Его судьба – сквозь тернии к звездам. Закрывали, переделывали в православную церковь Александра Невского, в годы войны в святыне немцы расположили комендатуру. Но наследие францисканцев уберегли свыше, и храм вновь отдали католикам.

Ирина Суховецкая, старший научный сотрудник Ивенецкого музея традиционной культуры:

З пачатку XVIII стагоддзя мінскі стольнік Тэадор Ваньковіч, якому належалі Івянецкія зямлі ў той час, падараваў частку зямель манахам з ордэна Святога Францішка. У 1702 годзе ен вылучыў фінансавыя сродкі для пабудовы касцела і манастыра ў Івянцы. У 2006 годзе быў адшуканы звон, які быў схаваны вернікамі падчас вайны, і сення звон займае ганаровае месца на тэрыторыі Белага касцела.

Анастасия Макеева:

На территории костела все включено. Вот такой живой уголок с будущей мамой лошадкой Мартой, детская площадка с тренажерами, аттракционами и даже кафе.

Братцы-кролики и козы-Маруси очень дружелюбны и зарядят на позитив. Общение с братьями меньшими можно продолжить за чашечкой капучино. Идея кофейни пришла местному ксендзу.

Анжела Жилкевич, буфетчица:

Вот дети сделали такую игрушку в виде ксендза.

Здесь можно не только подкрепиться картошкой фри и пиццей, но и познакомиться с очаровательной черепашкой и послушать ивенецкие новости от попугаев. Сделать паузу в путешествии определенно стоит.

Анжела Жилкевич:

Все туристы к нам приходят выпить кофе, они считают, что он у нас какой-то особенный. Мы это рассматриваем с той позиции, что, наверное, именно от того, что он готовится на территории, проникнутой такой духовностью.