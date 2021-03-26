Здесь создают уникальную посуду в виде львов и зубров. Вот почему выходные стоит провести в Ивенце

Анастасия Макеева, корреспондент:
Беларусь славится маленькими колоритными местечками, одно из них Ивенец. Известно оно еще с XIV века благодаря князю Витовту, а еще как столица гончаров и других мастеров.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Беларусь славится маленькими колоритными местечками, одно из них Ивенец. Известно оно еще с XIV века благодаря князю Витовту, а еще как столица гончаров и других мастеров.
Сундук ремесел открываем в кузне. Подкову на счастье здесь кует потомственный Вакула. Разогреваем меха, как в былые времена, и окунаемся в царство Прометея.
Станислав Габрусь, кузнец:
Да, в старину ходило такое, что кузнец – как бы нечистая сила, и он из железа что хочешь сделает.
Анастасия Макеева:
А вы относите себя к нечистой силе?
Станислав Габрусь:
Ой, не знаю. Вот вам и подкова готовая, можно ее взять и загадать желание. Если вход в дом, то вешается вверх разрывом, а если выход из дома, то вешается наоборот. Почему? Чтобы все оставалось дома, а в дом, чтобы ничего не заходило (злые духи).
Закаляли сталь на Ивенецкой земле издавна. В Налибокской пуще были огромные залежи болотной руды. Строили деревеньки с доменными печами и приручали железо. Только в начале XX века здесь искрили 20 кузниц.
Без мастеров на селе не всходил хлеб и не ладилась работа. Серп и топор нужны были в каждый дом. И хоть на дворе XXI век и горячую ковку заменили холодная и машины, все же ручной труд на вес золота.
Станислав Габрусь:
Чтобы в дом воры не залезли, нужен был замок, вот кузнец тоже мог сделать замок, также к ним ключи разные. Зимой все лошади подковывались, кузнец тоже это делал.
Интересно, что раньше в стенах мастерской была конюшня. История живописных просторов на берегу Волмы уходит корнями к знатному роду Плевако. Роскошная усадьба, белый двор, молчат руины. Здесь бурлила светская жизнь, дамы и кавалеры прогуливались в тени липовых аллей, была своя каплица, винокурня, различные хозпостройки.
Так, в былом сарае разместили музей местечкового быта. Бабушкины интерьеры с пышными подушками, оладушками из печи и вышитыми картинами согревают, как вязаная шаль. Здесь каждая вещь дышит историей. Из кухни и гостиной попадаем в сени.
Анастасия Макеева:
Вот на таких санях можно в прямом смысле умчаться в XIX век. Здесь и детская коляска, сплетенная из лозы, вот такие кошики, в которых хранили рыбу и килбаски. И раритетные шияны, их плели из специальной соломы, хранили одежду и зерно, чтобы не проела ни одна мышь.
На этноэкскурсии вам расскажут, что под печкой жил домовой и что в приданое молодым дарили шкаф. Ретро гардеробчик здесь берегут, так что можно сделать погромче «Утомленные солнцем» и почувствовать себя героями «Стиляг». Что ни говори, а мода наворачивает круги, воротнички и рукава-фонарики этой весной – топ. Так что загляните к бабушкам на чай.
Валентина Адамович, директор Ивенецкого музея традиционной культуры:
Вось гэта шафа маёй бабулі, я вельмі добра яе памятаю. На ей яшчэ было некалі наверше, якое было як карона. На верхнім ярусе стаяў абутак і капілюшы ляжалі. На кожнае вяселле шылася новая сукенка, таму шта людзі хадзілі да сваей радні на вяселле і паўтарацца, як і сення, было ня модна.
Глиняный перезвон – душа Ивенца. Богатые месторождения стали отличной базой. Над керамикой колдовали уже в XVI веке, а в начале XX века местечко окрестили столицей гончарства. Здесь было около 20 частных заводиков. Глазурованная посуда с волнами и хвойными веточками была нарасхват на кирмашах.
Свистульки сметали родители, считалось, что с такой забавлянкой малыши отгоняют от себя злых духов.
По силам очумелым ручкам была и изящная плитка, она пользовалась спросом далеко за пределами Синеокой.
А посуда в виде львов и зубров стала символом советской эпохи.
Валентина Адамович:
Асаблівасцю Івянца ў 70 гады стала вось такая паласатая кераміка. Такі ўзор называецца фляндроўка і па сёняшні дзень – гэта візітная картка Івянца. Дзе б ні былі нашы майстры, на якія б свята ні ездзілі, на якія б выставы ні выстаўляліся, ў першую чаргу робяць вось такую фляндраваную кераміку.
Владимир Бонифациевич пошел по стопам отца и сохраняет традиции. Мгновение – и на его гончарном кругу глина превращается в красивые вазы и колокольчики. На мастер-классах благословляет молодоженов и удивляет туристов. Прикоснуться к волшебству и увезти сувенир с душой определенно стоит. А летом, когда проходит фестиваль гончаров, Ивенец напоминает старую добрую сказку.
Владимир Сосновский, гончар:
Это Богом рассчитано, посуда натуральная. Из глины и чистого воска получается такая экологически чистая посуда. Если в глиняную кружку налить чай, то чай вкуснее. В кувшин наливаешь молоко, то оно долго не портится.
Созвездие миниатюрных домиков на берегу озера вдохновляет. Прогуляйтесь по старинным улочкам и обязательно загляните в главную жемчужину – Белый костел святого Михаила Архангела. Эталон виленского барокко от Иоганна Глаубица. Искусство чистой формы XVIII века.
Его судьба – сквозь тернии к звездам. Закрывали, переделывали в православную церковь Александра Невского, в годы войны в святыне немцы расположили комендатуру. Но наследие францисканцев уберегли свыше, и храм вновь отдали католикам.
Ирина Суховецкая, старший научный сотрудник Ивенецкого музея традиционной культуры:
З пачатку XVIII стагоддзя мінскі стольнік Тэадор Ваньковіч, якому належалі Івянецкія зямлі ў той час, падараваў частку зямель манахам з ордэна Святога Францішка. У 1702 годзе ен вылучыў фінансавыя сродкі для пабудовы касцела і манастыра ў Івянцы. У 2006 годзе быў адшуканы звон, які быў схаваны вернікамі падчас вайны, і сення звон займае ганаровае месца на тэрыторыі Белага касцела.
Анастасия Макеева:
На территории костела все включено. Вот такой живой уголок с будущей мамой лошадкой Мартой, детская площадка с тренажерами, аттракционами и даже кафе.
Братцы-кролики и козы-Маруси очень дружелюбны и зарядят на позитив. Общение с братьями меньшими можно продолжить за чашечкой капучино. Идея кофейни пришла местному ксендзу.
Анжела Жилкевич, буфетчица:
Вот дети сделали такую игрушку в виде ксендза.
Здесь можно не только подкрепиться картошкой фри и пиццей, но и познакомиться с очаровательной черепашкой и послушать ивенецкие новости от попугаев. Сделать паузу в путешествии определенно стоит.
Анжела Жилкевич:
Все туристы к нам приходят выпить кофе, они считают, что он у нас какой-то особенный. Мы это рассматриваем с той позиции, что, наверное, именно от того, что он готовится на территории, проникнутой такой духовностью.
Для того, чтобы еще более было интересно кушать детям попкорн, мы закупаем вот такую посуду специально для попкорна, которая соответствует детским интересам.