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Один из авторов даже не может держать в руках карандаш. В Минске открылась выставка необычных работ

07 декабря 2020 15:13
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Новости Беларуси. В художественной галерее «Университет культуры» открылась выставка людей с ограниченными возможностями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Один из авторов даже не может держать в руках карандаш. В Минске открылась выставка необычных работ-1

Один из авторов даже не может держать в руках карандаш. В Минске открылась выставка необычных работ-3

Всего здесь представлено около 30 работ. Встречаются даже авторские техники. Например, живопись вместе с 3D-декором или абстрактные картины. Их автор – человек, который даже не может держать в руках карандаш. Рисунки действительно доказывают, что для творчества нет ограничений.

Один из авторов даже не может держать в руках карандаш. В Минске открылась выставка необычных работ-6

Специалисты отмечают: такая реализация для людей с инвалидностью является эффективной частью реабилитации, позволяет раскрыть таланты. Развиваться в выбранном направлении таким людям помогают опытные специалисты.

Один из авторов даже не может держать в руках карандаш. В Минске открылась выставка необычных работ-9

Людмила Ващило, начальник управления комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:
Задача преподавателей, педагогов, специалистов, которые работают с ними, заниматься их развитием, находить их скрытые таланты, находить резервы для личностного роста, для получения, возможно, какой-то профессии. Если вы обратите внимание на картины готовые произведения, которые могут быть даже реализованы, чтобы люди с инвалидностью имели дополнительный доход, например, в качестве индивидуального предпринимателя или ремесленника.

Один из авторов даже не может держать в руках карандаш. В Минске открылась выставка необычных работ-12

Один из авторов даже не может держать в руках карандаш. В Минске открылась выставка необычных работ-14

Кстати, всего в Минской области насчитывается более 90 тысяч людей с инвалидностью. Такая необычная выставка в столице проходит впервые.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # Культура # Людмила Ващило # Фотофакт

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