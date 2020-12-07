Один из авторов даже не может держать в руках карандаш. В Минске открылась выставка необычных работ

Новости Беларуси. В художественной галерее «Университет культуры» открылась выставка людей с ограниченными возможностями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Всего здесь представлено около 30 работ. Встречаются даже авторские техники. Например, живопись вместе с 3D-декором или абстрактные картины. Их автор – человек, который даже не может держать в руках карандаш. Рисунки действительно доказывают, что для творчества нет ограничений.

Специалисты отмечают: такая реализация для людей с инвалидностью является эффективной частью реабилитации, позволяет раскрыть таланты. Развиваться в выбранном направлении таким людям помогают опытные специалисты.

Людмила Ващило, начальник управления комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:

Задача преподавателей, педагогов, специалистов, которые работают с ними, – заниматься их развитием, находить их скрытые таланты, находить резервы для личностного роста, для получения, возможно, какой-то профессии. Если вы обратите внимание на картины – готовые произведения, которые могут быть даже реализованы, чтобы люди с инвалидностью имели дополнительный доход, например, в качестве индивидуального предпринимателя или ремесленника.