Сапфировые иголки и профессорское бельё: что рекламировали в Минске век назад и где эти магазины на современных улицах

Каким был Минск в 90-ые годы, помнят многие, в 60-70-ые – уже меньше, довоенный город знают единицы, и, уж точно, мало кто представляет, каким он был век назад.

Конечно, он был не таким огромным и многоэтажным, не таким многолюдным. Но точно, вполне торговым.



Это сегодня фразу «реклама – двигатель торговли» мы привыкли воспринимать с иронией, а 100 лет назад к этому утверждению относились совершенно серьёзно.

В памятных книжках и газетах Минской губернии активно печатали рекламу от ремесленников, владельцев лавок и магазинов.





Начнём мы наше путешествие с площади Свободы, тогда Соборной площади.





Это сейчас здесь проходит путепровод, соединяющий улицу Ленина с проспектом Победителей, а 100 лет назад на этом месте спускалась к Немиге улица Школьная, узкая, мощёная камнем.

Если провести параллели – получится примерно так.



Там, в доме под номером 1 размещалась суконно-мануфактурная торговля Царфина, вывеску которой можно рассмотреть на старой открытке.



В рекламе можно увидеть любопытную фразу – «Минск Губ.»



Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

Чтобы не путали с Минском Мазовецким, который расположен в современной Польше. По-русски писали «Минск Губернский», в польскоязычной рекламе, которой тоже было немало в нашем городе, был «Минск Литовский».

Ещё одна деталь – цены без запроса – это означает, что цены фиксированы.

В некоторых магазинах можно было торговаться и Вам уступят, здесь нет, платите столько, сколько запрашивает продавец.

Теперь перейдём на другую сторону площади, где находилась гостиница «Европа».

Даже в конце XIX века она была одной из самых шикарных в Минске, а после того, как владелец Поляк перестроил здание, она стала фешенебельной и, по тем временам, 5-звездочной.

Увы, в годы Великой Отечественной войны здание почти погибло, его снесли, и только в XXI веке восстановили, добавив этаж и сдвинув метров на 20 влево.

Но стиль постарались сохранить.

О славе же старой «Европы» свидетельствовала реклама начала XX века.

«Самая большая в Северо-Западном крае и в Минске гостиница «Европа», 130 номеров со всевозможными удобствами, читальня, лифт, телефоны в каждом номере, умывальники с живой водой, электрическое освещение, центральное водяное отопление в ванной, первоклассный ресторан».

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

Живая вода – не та, которой в сказках воскрешали мертвых, а просто та, что текла из водопроводного крана. А не приносилась горничными в кувшинах и стояла целый день в комнате.

Здесь же находился большой магазин Левина – вот его вывеска видна над входом в гостиницу.

«Наибольший склад товаров лучшего качества при умеренных ценах: охотничьи ружья, дорожные вещи, зонтики и палки, представительство патефонов, играющих без иголок и без шума.

Дело в том, что большинство тогдашних патефонов снабжалось металлическими иглами, которые очень быстро истирались, и после прослушивания 2-3 пластинок приходили в негодность. А патефоны, которыми торговал Левин – у них были иголки из сапфира, которые были намного долговечнее и обеспечивали гораздо лучшее качество звука

Далее прогуляемся по Губернаторской улице – так cто лет назад называлась улица Ленина. Посмотрите внимательно, Вас ничего не удивляет?

Да-да, вывеска магазина Левина висит, кажется, на совсем другом здании.



Впрочем, не совсем: именно так выглядела гостиница «Европа» в 1907 году, до того, как её владелец Вениамин Поляк перестроил её. Тогда улица тогда была много уже, красная линия проходила заметно правее, там, где сегодня граница сквера.



Чуть дальше, в доме № 5, торговал всякой всячиной магазин Гурвича.

Это был настоящий универмаг того времени.



В рекламе с юмором читаем: «Имею честь предложить мебель всякого рода в большом выборе, хозяйственные принадлежности – кровати, матрасы, перины, несгораемые кассы от 90 рублей, швейные машины, фильтры для воды, граммофоны, пианино, велосипеды, арифмометры, одеяла, шапирографы».

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

Шапирограф – это устройство, изобретенное в 1902 году, и выполнявшее примерно те же функции, хотя по другому принципу, что сегодня ксерокс. В этом же доме находились и другие магазины. Если много денег, могли зайти к господину Изгуру и купить у него золото, драгоценности, часы «Омега». И тогда в Минске торговали швейцарскими часами.



А, если с деньгами плохо – не беда. Зайдите, по соседству, к господину Разовскому в магазин канцелярских товаров и купите у него тетрадку или карандаш



А в доме под номером 13 на Губернаторской улице или доме Борща, как называли его минчане по имени владельца, находился универсальный магазин «Борщ и Лифшиц».

На старой открытке он примерно там, где навстречу движется лошадь.

А сейчас переместим это здание в Минск современный.

Выглядит, конечно, необычно, ведь современная улица Ленина намного шире былой Губернаторской.

Слово «универмаг» пришло к нам не с советских времен, такие магазины были ещё до революции.

Там можно было купить мужское и женское белье. Леди могли выбрать блузы, пальто, костюмы, платья, шляпки, кружева и платки – одним словом одеться с иголочки, а будущие невесты могли составить приданое. Кроме того, здесь можно было приобрести зонтики и купить детям игрушки. Но современных модников, наверняка, удивило бы такое объявление – трикотажное белье профессора Егера.

Дело в том, что штутгартский естествоиспытатель, гигиенист и зоолог Густав Егер предложил, как наиболее гигиеничное, трикотажное белье из высоких сортов шерсти.

Учёным даже была организована выставка под лозунгом: «Кто мудр, тот выбирает шерсть».

По соседству, в доме Малявского, находился мебельный магазин, самый большой, как тогда было принято выражаться, в Северо-Западном крае.





Здесь были товары «лучших заграничных и варшавских мастеров», такой акцент в рекламе не случаен.



Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

Примерно, как в советское время Прибалтика, которая, вроде, тоже была частью СССР, но ощущалась немножко заграницей, Варшава тоже считалась не совсем своей.

И товар из Варшавы в минской рекламе проходил наравне с парижским и берлинским.

Сам господин Малявский также содержал в своём доме магазин, который бы мы сегодня назвали «Хозтовары».

В нём продавалось всё, что угодно: оружие, английские кровати, кухонное оборудование, экономические лампы (наподобие современных энергосберегающих), велосипеды, детские пишущие машинки с выбором языка.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

Был такой Владимир Литвинов, очень известный в 40-50-ые годы учитель одной из знаменитых московских школ – учитель русского языка и литературы.

Его юность прошла в Минске, в гимназии, и он оставил интересные воспоминания. В частности, о том, как мальчишкой он пришёл в магазин Малявского и за залог в 3 рубля (немаленькие деньги, по тем временам) взял напрокат велосипед, на покупку у них денег не было, велосипед стоил дорого, а на несколько дней под залог взять можно, сумма небольшая. Но, к сожалению, он катался, давал кататься товарищам, и когда вернули в магазин этот велосипед, приказчик обнаружил повреждения и не вернул ему 3 рубля. «С тех пор», – писал Литвинов, – «К магазину Малявского я относился настороженно».

А на углу Захарьевской и Петропавловской, сегодня – Независимости и Энгельса, располагалась самая знаменитая в Минске кондитерская Венгржецкого, запах сладких пирожных витал по всей округе.



О ней вспоминали многие: и супруга генерала, которая покупала на праздники сладости, и бывший гимназист, который писал, что кондитерская овеяна запахом, от которого у юнцов блестели глаза.

Здесь были торты: «мешок с картофелинами», «терема», «розы с нарциссами».

По всей видимости, речь шла о популярных кондитерских изделиях того времени. Реклама же, как меню, звучала более, чем аппетитно.



«Существующая около 50 лет кондитерская предлагает чайные печенья, конфеты, шоколад, сухари, кексы, кремы, мороженое – выбор громадный, продукты свежие, отборные».

Оригинальная реклама была не только в центре города, но и на его окраинах.