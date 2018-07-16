Завершается главный музыкальный праздник лета. Витебск прощается со «Славянским базаром»

Новости Беларуси. Главный музыкальный форум Витебска «Славянский базар» подходит к концу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Главный музыкальный форум Витебска «Славянский базар» подходит к концу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торжественное закрытие 27-го международного фестиваля искусств состоится сегодня вечером. На сцене Летнего амфитеатра пройдет награждение победителей конкурса молодых исполнителей. Как распределятся призовые места – пока интрига.
Марчел Рошка, участник Международного конкурса исполнителей эстрадной песни (Румыния):
Я пою от души, от сердца, потому что это молитва. Не ожидал такого теплого приема. И не ожидал, что белорусская публика поймет и примет настолько душевно мое творчество.
Мила Нитич, участница Международного конкурса исполнителей эстрадной песни (Украина):
Очень много эмоций. Прямо перегибается, переливается через край. Спасибо вам, что вы есть. Беларусь, спасибо тебе за то, что ты так принимаешь.