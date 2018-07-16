Прямой эфир

Завершается главный музыкальный праздник лета. Витебск прощается со «Славянским базаром»

16 июля 2018 12:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Главный музыкальный форум Витебска «Славянский базар» подходит к концу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завершается главный музыкальный праздник лета. Витебск прощается со «Славянским базаром»-1

Торжественное закрытие 27-го международного фестиваля искусств состоится сегодня вечером. На сцене Летнего амфитеатра пройдет награждение победителей конкурса молодых исполнителей. Как распределятся призовые места – пока интрига.

Завершается главный музыкальный праздник лета. Витебск прощается со «Славянским базаром»-4

Марчел Рошка, участник Международного конкурса исполнителей эстрадной песни (Румыния):
Я пою от души, от сердца, потому что это молитва. Не ожидал такого теплого приема. И не ожидал, что белорусская публика поймет и примет настолько душевно мое творчество.

Завершается главный музыкальный праздник лета. Витебск прощается со «Славянским базаром»-7

Мила Нитич, участница Международного конкурса исполнителей эстрадной песни (Украина):
Очень много эмоций. Прямо перегибается, переливается через край. Спасибо вам, что вы есть. Беларусь, спасибо тебе за то, что ты так принимаешь.

# Славянский базар в Витебске-2018 # Культура # Марчел Рошка # Мила Нитич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это была крутая ночь»: на «Славянском базаре» прошёл сольный концерт Тимати
16 июля 2018 11:55

«Это была крутая ночь»: на «Славянском базаре» прошёл сольный концерт Тимати

Казах или румын: кто выиграет конкурс эстрадной песни «Витебск-2018»?
16 июля 2018 09:21

Казах или румын: кто выиграет конкурс эстрадной песни «Витебск-2018»?

«У каждого беркута есть имя». Показываем основные символы Казахстана
16 июля 2018 08:41

«У каждого беркута есть имя». Показываем основные символы Казахстана