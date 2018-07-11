В ожидании «Славянского базара». Каких артистов ожидаем, кто станет победителем детского конкурса и чьё имя появится на площади звезд?

Новости Беларуси. В Витебске 11 июля разрешится первая интрига «Славянского базара». Вечером завершается борьба за Гран-при детского музыкального конкурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь представляет Артем Скороль из Ошмян, он выступит под 13 номером. Наш фестивальный корреспондент Анастасия Бут уверена, что эта цифра станет для него счастливой.

В прошлые годы представители Беларуси исполняли во второй день конкурса исключительно детские песни. Однако, как показывает практика, в вокальных баталиях всегда на ура идут мировые хиты. Потому и было принято решение для нашего Артема Скороля сделать кавер-версию песни группы АВВА в роковой обработке.

Артем Скороль, участник XVI Международного детского музыкального конкурса «Витебск – 2018» (Беларусь):

Я сделаю все, чтобы забрать все награды, покорить зрителей и жюри, чтобы все были в шоке.

Сегодня тот самый день, когда из 20 участников выберут лучшего. Однако имя победителя назовут только 12 июля на церемонии открытия на главной сцене «Славянского базара», Летнем амфитеатре.

Мартин Абэла, участница XVI Международного детского музыкального конкурса «Витебск - 2018» (Мальта):

Я считаю, что я выступила хорошо, и надеюсь, что получу достойную награду. Я очень счастлива, завела новых друзей. И у меня была очень большая поддержка, спасибо.

Константин Маскович, председатель жюри XVI Международного детского музыкального конкурса «Витебск - 2018»:

Дети все очень хорошо выступили. Очень талантливые дети, очень подготовленные дети – это в первую очередь. Были выявлены 6-7 ярких номеров.

А пока в Летнем амфитеатре череду сольных концертов продолжает Хор Турецкого. Лирический тенор хора – Олег Бляхорчук – уже более 20 лет работает в коллективе, но Беларусь в сердце артиста занимает особенное место. Ведь наша страна – его малая родина.

Олег Бляхорчук, солист Хора Турецкого:

Я очень люблю мою малую родину, Беларусь. Что я сделал для своей малой родины? Песни пою! Песни пою и везде, на каждом концерте в любом уголке нашей земли говорят, что я из Беларуси, выпускник города Минска.

И пусть фестиваль еще официально не открыт, можно без преувеличения сказать, что его программа уникальна. Все концерты собирают полные залы. В Летнем амфитеатре уже выступили Жерар Депардье, Зара, Николай Басков, Ирина Аллегрова.

А 12 июля Витебск овациями встретит Олега Меньшикова, Горана Брэговича, Эмира Кустурицу, Наталью Орейро, Таисию Повалий, Алексеева и многих других.