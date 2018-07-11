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В ожидании «Славянского базара». Каких артистов ожидаем, кто станет победителем детского конкурса и чьё имя появится на площади звезд?

11 июля 2018 18:04
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Новости Беларуси. В Витебске 11 июля разрешится первая интрига «Славянского базара». Вечером завершается борьба за Гран-при детского музыкального конкурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ожидании «Славянского базара». Каких артистов ожидаем, кто станет победителем детского конкурса и чьё имя появится на площади звезд?-1

Беларусь представляет Артем Скороль из Ошмян, он выступит под 13 номером. Наш фестивальный корреспондент Анастасия Бут уверена, что эта цифра станет для него счастливой.

В ожидании «Славянского базара». Каких артистов ожидаем, кто станет победителем детского конкурса и чьё имя появится на площади звезд?-4

В прошлые годы представители Беларуси исполняли во второй день конкурса исключительно детские песни. Однако, как показывает практика, в вокальных баталиях всегда на ура идут мировые хиты. Потому и было принято решение для нашего Артема Скороля сделать кавер-версию песни группы АВВА в роковой обработке.

В ожидании «Славянского базара». Каких артистов ожидаем, кто станет победителем детского конкурса и чьё имя появится на площади звезд?-7

Артем Скороль, участник XVI Международного детского музыкального конкурса «Витебск – 2018» (Беларусь):
Я сделаю все, чтобы забрать все награды, покорить зрителей и жюри, чтобы все были в шоке.

В ожидании «Славянского базара». Каких артистов ожидаем, кто станет победителем детского конкурса и чьё имя появится на площади звезд?-10

Сегодня тот самый день, когда из 20 участников выберут лучшего. Однако имя победителя назовут только 12 июля на церемонии открытия на главной сцене «Славянского базара», Летнем амфитеатре.

В ожидании «Славянского базара». Каких артистов ожидаем, кто станет победителем детского конкурса и чьё имя появится на площади звезд?-13

Мартин Абэла, участница XVI Международного детского музыкального конкурса «Витебск - 2018» (Мальта):
Я считаю, что я выступила хорошо, и надеюсь, что получу достойную награду. Я очень счастлива, завела новых друзей. И у меня была очень большая поддержка, спасибо.

В ожидании «Славянского базара». Каких артистов ожидаем, кто станет победителем детского конкурса и чьё имя появится на площади звезд?-16

Константин Маскович, председатель жюри XVI Международного детского музыкального конкурса «Витебск - 2018»:
Дети все очень хорошо выступили. Очень талантливые дети, очень подготовленные дети – это в первую очередь. Были выявлены 6-7 ярких номеров.

В ожидании «Славянского базара». Каких артистов ожидаем, кто станет победителем детского конкурса и чьё имя появится на площади звезд?-19

А пока в Летнем амфитеатре череду сольных концертов продолжает Хор Турецкого. Лирический тенор хора – Олег Бляхорчук – уже более 20 лет работает в коллективе, но Беларусь в сердце артиста занимает особенное место. Ведь наша страна – его малая родина.

В ожидании «Славянского базара». Каких артистов ожидаем, кто станет победителем детского конкурса и чьё имя появится на площади звезд?-22

Олег Бляхорчук, солист Хора Турецкого:
Я очень люблю мою малую родину, Беларусь. Что я сделал для своей малой родины? Песни пою! Песни пою и везде, на каждом концерте в любом уголке нашей земли говорят, что я из Беларуси, выпускник города Минска.

В ожидании «Славянского базара». Каких артистов ожидаем, кто станет победителем детского конкурса и чьё имя появится на площади звезд?-25

И пусть фестиваль еще официально не открыт, можно без преувеличения сказать, что его программа уникальна. Все концерты собирают полные залы. В Летнем амфитеатре уже выступили Жерар Депардье, Зара, Николай Басков, Ирина Аллегрова.

В ожидании «Славянского базара». Каких артистов ожидаем, кто станет победителем детского конкурса и чьё имя появится на площади звезд?-28

А 12 июля Витебск овациями встретит Олега Меньшикова, Горана Брэговича, Эмира Кустурицу, Наталью Орейро, Таисию Повалий, Алексеева и многих других.

В ожидании «Славянского базара». Каких артистов ожидаем, кто станет победителем детского конкурса и чьё имя появится на площади звезд?-31

Анастасия Бут, СТВ:
Среди гостей с особым статусом – народная артистка Казахстана Роза Рымбаева. На площади звезд завтра откроют ее именную плитку. А специальную награду Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию» она получит во время официального открытия фестиваля.

# Славянский базар в Витебске-2018 # Культура # Артем Скороль # Мартин Абэла # Константин Маскович # Олег Бляхорчук # Анастасия Бут # Фотофакт

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