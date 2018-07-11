«Очень ответственно подходил к каждому событию в своей жизни». Выставка, посвящённая режиссёру Михаилу Пташуку, открылась в Минске

Новости Беларуси. Костюмы и реквизит из белорусских фильмов, а также любимые вещи режиссера Михаила Пташука. Всё это можно увидеть на выставке в Президентской библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анжелика Пташук, режиссер:

Папа очень ответственно подходил к каждому событию в своей жизни. Он собирал вырезки со всех газет, которые писали с ним интервью, какие-то отзывы о его картинах, о его спектаклях, все журналы, все фотографии с его картин. Это свидетельство, как мне кажется, о его любви к профессии, к белорусскому киноискусству, к родине, к своим родным и близким и ко всем тем людям, с кем ему довелось работать.