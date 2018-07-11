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«Очень ответственно подходил к каждому событию в своей жизни». Выставка, посвящённая режиссёру Михаилу Пташуку, открылась в Минске

11 июля 2018 09:22
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Новости Беларуси. Костюмы и реквизит из белорусских фильмов, а также любимые вещи режиссера Михаила Пташука. Всё это можно увидеть на выставке в Президентской библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень ответственно подходил к каждому событию в своей жизни». Выставка, посвящённая режиссёру Михаилу Пташуку, открылась в Минске-1

Экспозиция посвящена 70-летию со дня рождения знаменитого режиссера.

Среди экспонатов – его любимые книги, вещи и дневники. Особое внимание изданиям, которые легли в основу фильмов Пташука – повесть «Знак беды» Василия Быкова, роман «Возьму твою боль» Ивана Шамякина и другие книги с автографами авторов.

«Очень ответственно подходил к каждому событию в своей жизни». Выставка, посвящённая режиссёру Михаилу Пташуку, открылась в Минске-4

Анжелика Пташук, режиссер:
Папа очень ответственно подходил к каждому событию в своей жизни. Он собирал вырезки со всех газет, которые писали с ним интервью, какие-то отзывы о его картинах, о его спектаклях, все журналы, все фотографии с его картин. Это свидетельство, как мне кажется, о его любви к профессии, к белорусскому киноискусству, к родине, к своим родным и близким и ко всем тем людям, с кем ему довелось работать.

«Очень ответственно подходил к каждому событию в своей жизни». Выставка, посвящённая режиссёру Михаилу Пташуку, открылась в Минске-7

«Очень ответственно подходил к каждому событию в своей жизни». Выставка, посвящённая режиссёру Михаилу Пташуку, открылась в Минске-9

Экспозиция продолжает цикл выставок проекта «Литература в искусстве». Он посвящен известным произведениям отечественной литературы, на которых воспитано не одно поколение белорусов.

Посетить выставку можно до 3 сентября.

# Выставки в Минске # Культура # Анжелика Пташук # Фотофакт

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