Замок, герб и ручник. Утверждён логотип Лиды как культурной столицы Беларуси

Новости Беларуси. Визитная карточка древнего города. Утверждён логотип Лиды как культурной столицы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На нём отражены знаковые объекты и символы практически семивековой истории города. Центральное место занимает знаменитый средневековый замок – один из самых больших на территории нашей страны.

Слева от него расположен герб Лиды, а в нижней части – лента, олицетворяющая ручник с элементами белоузорчатого ткачества, которое входит в список нематериального культурного наследия Беларуси.

Наталья Левшунова, начальник отдела культуры Лидского райисполкома:

Логотип будет использоваться на всех афишах наших мероприятий, плюс на всей печатной продукции. Это календари, блокноты, ручки. Это вся сувенирная продукция, которую мы планируем в течение года заказывать. Плюс ещё наши ремесленники также планируют этот логотип использовать в изделиях своей ремесленнической продукции.





Напомним, акция «Культурная столица» в Беларуси проходит вот уже 10 год, чтобы повысить ценность национального наследия страны. Лида приняла эстафету от Пинска.