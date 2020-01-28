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Замок, герб и ручник. Утверждён логотип Лиды как культурной столицы Беларуси

28 января 2020 07:36
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Новости Беларуси. Визитная карточка древнего города. Утверждён логотип Лиды как культурной столицы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Замок, герб и ручник. Утверждён логотип Лиды как культурной столицы Беларуси -1

На нём отражены знаковые объекты и символы практически семивековой истории города. Центральное место занимает знаменитый средневековый замок – один из самых больших на территории нашей страны.

Замок, герб и ручник. Утверждён логотип Лиды как культурной столицы Беларуси -4

Слева от него расположен герб Лиды, а в нижней части – лента, олицетворяющая ручник с элементами белоузорчатого ткачества, которое входит в список нематериального культурного наследия Беларуси. 

Замок, герб и ручник. Утверждён логотип Лиды как культурной столицы Беларуси -7

Наталья Левшунова, начальник отдела культуры Лидского райисполкома:
Логотип будет использоваться на всех афишах наших мероприятий, плюс на всей печатной продукции. Это календари, блокноты, ручки. Это вся сувенирная продукция, которую мы планируем в течение года заказывать. Плюс ещё наши ремесленники также планируют этот логотип использовать в изделиях своей ремесленнической продукции. 

Замок, герб и ручник. Утверждён логотип Лиды как культурной столицы Беларуси -10



Напомним, акция «Культурная столица» в Беларуси проходит вот уже 10 год, чтобы повысить ценность национального наследия страны. Лида приняла эстафету от Пинска.

Замок, герб и ручник. Утверждён логотип Лиды как культурной столицы Беларуси -12

В конце февраля в городе пройдёт церемония открытия акции. На 2020 год в Лиде запланировано больше 3-х тысяч культурных мероприятий.  

# Культурные традиции # Культура # Наталья Левшунова # Фотофакт

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