Закрытие «Славянского базара» ознаменуется первым международным фестивалем «Огонь танца-2011»

В фестивальном Витебске сегодня прозвучат последние аккорды «Славянского базара». Церемония торжественного закрытия ХХ юбилейного форума пройдет вечером в Летнем амфитеатре.

В финальном концерте по традиции споют звезды эстрады, а также победители взрослого и детского музыкальных конкурсов. В этом году обладателем Гран-при Международного конкурса исполнителей эстрадной песни стала белоруска Алена Ланская. Первой премии удостоен Владимир Квасница из Украины. Вторую разделили исполнители из Литвы и Чехии, третью — Казахстан и Молдова. Многие вокалисты удостоены специальных премий. Отметим, за 20-летнюю историю конкурсов Беларусь четырежды завоевывала Гран-при.

И сегодня в Витебске назовут имя победителя детского музыкального конкурса. Результаты подведут и озвучат на гала-концерте, где и наградят лучших юных вокалистов. Это состязание отличается от взрослого тем, что члены жюри не комментируют выступления участников и не объявляют баллы по итогам конкурсных дней. Напомним, Беларусь в этом году представляют Анна Атрощенко и Александра Нехай.

К слову, сегодняшний день в фестивальном Витебске пройдет под знаком молодежи. На площади Победы — самой большой в Европе — развернется первый международный фестиваль «Огонь танца-2011», который объединит различные хореографические стили. Жители и гости города смогут также поучаствовать в спортивно-развлекательной программе.

Завершится День молодежи награждением победителей танцевального фестиваля, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Белоруска Алена Ланская завоевала Гран-при конкурса «Витебск-2011»