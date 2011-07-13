Белоруска Алена Ланская завоевала Гран-при конкурса «Витебск-2011»

Гран-при ХХ Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2011» остался в Беларуси. Помимо диплома и специального приза «Лира», Алена Ланская получила награду в размере 15 тысяч долларов. За 20-летнюю историю фестиваля Беларусь четырежды завоевывала Гран-при.

Она шла к этой победе шесть лет. И, наконец, дождалась своего звездного часа: попала на «Славянский базар» и сразу — « в яблочко». Алена Ланская на конкурсе молодых исполнителей взяла Гран-при. И этим, можно сказать, сделала настоящий подарок на юбилей «Славянскому базару».

Алена Ланская, обладатель гран-при XX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2011»:

Мне нужно было вырасти до этого и понять, что в жизни ничего так просто не делается и не дается. Кому-то надо был один год, мне понадобилось 6 лет. Это самая дорогая награда в моей жизни.

Первая премия — у конкурсанта из Украины — Владимира Квасницы. Вторую между собой поделили Дэвид Дэйл из Чехии и Рута из Литвы. Третью премию также отдали двум участникам — Алишеру Каримову из Казахстана и Кристине Скарлат из Молдовы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Рута, обладатель 2-й премии ХХ Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2011»:

Вчерашний день — это то состояние, которое многие артисты хотят испытать, получив оценку зрительного зала. Для меня это самое главное.

«Славянский базар» в Витебске. Белоруска Алена Ланская набрала 89 баллов из 90 возможных