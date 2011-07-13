«Славянский базар в Витебске» с юбилеем поздравили триумфаторы фестиваля

Всем им творческую путевку в жизнь дал именно песенный форум в Витебске. На сцену летнего амфитеатра вышли победители и призеры разных лет.

Большинство отложили все свои дела, чтобы снова выйти на ставшую для них счастливой сцену.

Петр Елфимов, Теона Дольникова, Максим Сапатьков, Евгений Гор, Алексей Гоман, Полина Смолова, Виталий Гордей. Это далеко не полный список вокалистов. На площадку вышли и специально приглашенные гости – Тамара Гвердцители, Лайма Вайкуле, Лариса Долина, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

К слову, популярная российская певица 20 лет назад выступала на дебютном «Славянском базаре».

Лариса Долина, народная артистка России:

Я очень рада, что он существует. Рада тому, что имею возможность, пусть и не каждый год, но через год появляться здесь, видеть эту красоту, замечательных зрителей, видеть то, какие талантливые приезжают люди. И приезжают мои друзья, с которыми мы встречаемся не так часто.