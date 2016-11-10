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Австрийский культурный сезон в Минске: звезда Венской оперы Райнер Хонек сыграет на скрипке Страдивари

10 ноября 2016 05:40
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Новости Беларуси. Мировые шедевры классической музыки под звуки скрипки Страдивари 10 ноября можно будет услышать в белорусской столице.

Австрийский культурный сезон в Минске открывают солисты Венской оперы. В концерте примет участие прославленный австрийский скрипач и дирижер Райнер Хонек. Играть он будет на раритетной скрипке работы самого знаменитого мастера – Страдивари. Уникальный инструмент создан в 1709 году.

Нарисовать музыкальный образ Вены музыкантам поможет Президентский оркестр Беларуси, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Культура # Концерт в Минске

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