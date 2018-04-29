Эта сабля принадлежала брату Наполеона Бонапарта. В Вилейском районе жители нашли раритетное оружие

Новости Беларуси. Любопытный факт: Беларусь – вторая в Европе страна по количеству найденных кладов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

И немудрено: сколько войн прошло через нашу страну, плюс торговые пути. Кому-то удача найти клад улыбается случайно, кто-то в надежде стать богаче каждое лето вооружается металлоискателем и отправляется на поиски сокровищ, зачастую нарушая закон.

Откопать саблю проходящую через парк Ольгу Александровну попросили местные школьники. Шутка ли? Настоящую сенсацию достали из-под земли. Раритетное оружие на поверку оказалось наполеоновских времен.

Ольга Суббота, жительница агрогородка Шиловичи (Вилейский район):

Как-то решили спонтанно. Дети сказали в музей, ну и позвонили в музей. Нашли – нашли, значит, не наше. Принадлежит нашей Вилейщине, раз тут нашли Как знать, какие тайны скрывает двухсотлетняя ржавчина? Через территорию Вилейщины войска Наполеона проходили дважды. Место, где обнаружили кавалерийское оружие, тоже историческое: до середины XX века на территории парка располагалось фамильное имение богатого рода Скирмунтов. Надежда Авдей, директор Вилейского краеведческого музея:

Больших боевых действий на территории Шиловичей не проходило. Возможно, это был подарок за что-то тому человеку, который владел на то время землей.

Директор краеведческого музея Надежда Авдей и сама не раз получала приветы из ушедших эпох. Причем не где-то там, а прямо на своем огороде. Ранее на улице Советской стояло еврейское поселение. Работала корчма, а вокруг кипела торговля.

Надежда Авдей:

Это и старые деньги, достаточно распространенные в монетном мире, и монеты из серебра и примеси. Моя мама вспоминает, что ее брат находил очень большое количество монет. К сожалению, сейчас меньше встречаются. Каждый предмет, который я нахожу на огороде, изучается. Мы принимаем его в фонды, потому что это краеведческий предмет.

Клады сегодня находят по-разному. Чаще при строительстве либо при проведении земляных работ. В середине апреля новость на вес золота пришла из Гродно: находка по предварительным оценкам может стоить около 30 тысяч долларов. «Смотрю – лежит какая-то коробочка». Самый крупный за десятилетие клад нашли в Гродно строители

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Легенды о затерянных и затопленных сокровищах до сих пор бытуют во многих регионах Беларуси. Что интересно: все эти поверья не так далеко ушли от правды. По факту, наша страна – одна из лидеров в Европе по количеству спрятанных на ее территории кладов.

Первую строчку Беларусь уступает разве что Швеции. История такова: через наши территории проходили и торговые караваны, и многочисленные войны. Нажитое добро теряли, а еще прятали в надежде вернуться за ним после.

Виталий Сидорович, заведующий музеем исторического факультета БГУ:

Мы можем уже говорить о тысячах найденных кладов. В год, мы считаем, находится 50-60 кладов, но из них 1-3 доходят до государства.

В коллекции самого богатого нумизматического кабинета Беларуси – более 10 тысяч монет. Собирали всем миром. Удача чаще улыбается далеко не профессиональным археологам. Количество «черных копателей» по-прежнему исчисляется тысячами, и это при том, что использование металлоискателей без разрешения Академии наук строго запрещено.

Вадим Лакиза, заместитель директора Института истории Национальной академии наук Беларуси:

Есть попытки постоянного обхода законодательства. Клады попадают в частные коллекции. Они недоступны для большинства людей. Такие артефакты – как вырванные страницы из книги.

Два года назад в силу вступил указ Президента, который запрещает приобретать, продавать, дарить, менять, а также закладывать археологические артефакты. Так что же делать, если драгоценная находка оказалась, скажем, у вас в огороде? Механизм действий прописан в Кодексе о культуре.

Наталья Хвир, заместитель начальника управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Беларуси:

В этом случае необходимо обратиться в местный исполнительный и распорядительный орган с информацией о том, что найден клад. Если придается статус историко-культурной ценности, принимается решение о выплате вознаграждения. Кстати, выплата составляет 50 % от стоимости всего клада. Стоит также отметить, что законодательством предусмотрена уголовная и административная ответственность за сокрытие клада.

Нередко артефакты, найденные при раскопках, всплывают на границе. Только в 2017 году белорусские таможенники пресекли 68 попыток незаконного перемещения историко-культурных ценностей. Изъято более 2000 предметов.

Дмитрий Рихтиков, сотрудник Государственного таможенного комитета Беларуси:

Уже с 2018 года нами пресечено несколько фактов перевоза историко-культурных ценностей. Изъято около 10 предметов.