Для любителей Франции: в Минске в 25-ый раз состоялся фестиваль франкофонных любительских театров

Новости Беларуси. Искусство на французском языке. В 25-ый раз в Минске состоялся фестиваль франкофонных любительских театров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сцену вышли более 20 творческих коллективов из разных уголков Беларуси. Учащиеся школ и гимназий демонстрировали спектакли на иностранном языке. Артисты оживили сцены из произведений Шарля Перро, Антуана де Сент-Экзюпери и других всемирно известных авторов.

Андрей Братусенко, учащийся СШ № 15 Бреста:

Театр – это все равно действие. Ты запоминаешь какие-то фразы, слова, повсюду эмоции. Почему после этого хочется изучать французский язык, в этом языке есть некоторые выражения, которым нет аналогов в русском языке. Французский по-своему очень красив.

Ксавье Ле Торривеллек, атташе по сотрудничеству в области среднего и высшего образования (Посольство Франции):

Это очень важно для детей. Понятно, что английский язык – обязательный, но знать французский язык – это уже преимущество, это знание открывает много возможностей.