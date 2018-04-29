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Для любителей Франции: в Минске в 25-ый раз состоялся фестиваль франкофонных любительских театров

29 апреля 2018 13:15
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Новости Беларуси. Искусство на французском языке. В 25-ый раз в Минске состоялся фестиваль франкофонных любительских театров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Для любителей Франции: в Минске в 25-ый раз состоялся фестиваль франкофонных любительских театров -1

На сцену вышли более 20 творческих коллективов из разных уголков Беларуси. Учащиеся школ и гимназий демонстрировали спектакли на иностранном языке. Артисты оживили сцены из произведений Шарля Перро, Антуана де Сент-Экзюпери и других всемирно известных авторов.

Для любителей Франции: в Минске в 25-ый раз состоялся фестиваль франкофонных любительских театров -3

Андрей Братусенко, учащийся СШ № 15 Бреста:
Театр – это все равно действие. Ты запоминаешь какие-то фразы, слова, повсюду эмоции. Почему после этого хочется изучать французский язык, в этом языке есть некоторые выражения, которым нет аналогов в русском языке. Французский по-своему очень красив.

Для любителей Франции: в Минске в 25-ый раз состоялся фестиваль франкофонных любительских театров -5

Ксавье Ле Торривеллек, атташе по сотрудничеству в области среднего и высшего образования (Посольство Франции):
Это очень важно для детей. Понятно, что английский язык – обязательный, но знать французский язык – это уже преимущество, это знание открывает много возможностей.

Для любителей Франции: в Минске в 25-ый раз состоялся фестиваль франкофонных любительских театров -7

Для любителей Франции: в Минске в 25-ый раз состоялся фестиваль франкофонных любительских театров -9

Для любителей Франции: в Минске в 25-ый раз состоялся фестиваль франкофонных любительских театров -11

Фестиваль объединяет любителей Франции и французского языка. Овладеть им в совершенстве и помогает творчество.

Для любителей Франции: в Минске в 25-ый раз состоялся фестиваль франкофонных любительских театров -13

# Культура # Театр # Фотофакт # Андрей Братусенко # Ксавье Ле Торривеллек

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