Зачем невеста дарила цимбалисту поясок, кто такие «завозники» и как выглядели еврейские лавки: посетили этнографический комплекс «Млын»

Любителям истории обязательно придётся по вкусу прогулка по Заславлю. В город с более чем тысячелетней историей отправились корреспонденты программы «Центральный регион».
Любителям истории обязательно придётся по вкусу прогулка по Заславлю. В город с более чем тысячелетней историей отправились корреспонденты программы «Центральный регион».
Здесь можно окунуться в быт белорусов конца XIX-начала XX веков. Этнографический комплекс «Млын» состоит из кузницы, амбара и гостевого дома, предшественника современного хостела. А центральный элемент экспозиции – трёхэтажная мельница.
Анна Кошель, заместитель директора по научной работе историко-культурного музея-заповедника «Заславль»:
Сюда приезжали завозники – крестьяне, которые приезжали сюда молоть своё зерно. Назвали их так, потому что они стояли в очереди воз за возом. Очередь двигалась очень медленно. Зерно нужно было поднимать на третий этаж при помощи цепи и специального механизма – лифт. И при помощи парового двигателя мешочки поднимались на третий этаж. На третьем этаже они засыпались в специальный короб, который проводил зерно к жерновам. И уже по деревянным рукавам просыпалась мука на специальный стол. И там её собирали в мешки.
Наша мельница стоит на том месте, на котором она была построена в 1910 году. Как мельница она работала до 1985 года. В конце 80-ых, когда создавался наш музей-заповедник, она была музеифицирована, и вокруг неё создали этнографический комплекс.
Немало интересного о культурной странице национальной истории можно узнать в главном здании музейного комплекса. Здесь хранится уникальная коллекция музыкальных инструментов, которые входили в традиционный белорусский свадебный ансамбль.
Анна Кошель:
Когда музей создавался, ещё в 80-ые годы, была собрана экспедиция, чтобы проехаться по местечкам и всем регионам Беларуси и собрать коллекцию музыкальных инструментов. И когда была собрана эта коллекция, возникла идея создания экспозиции, посвященной именно свадебным ансамблям. Традиционно в белорусский свадебный ансамбль входили такие музыкальные инструменты, как скрипка, цимбалы, гармонь и бубен. Но они могли разбавляться другими музыкальными инструментами, таким, как белорусская дуда. Традиционный белорусский музыкальный инструмент. Он является духовым. Дударь нагнетает воздух в кожаный мешок. Когда он играет, он сдавливает локтем этот мешок, и воздух выходит через рожки.
Цимбалы – традиционный белорусский музыкальный инструмент. Изначально они были узкие, не такие широкие, как современные цимбалы, потому что цимбалисты носили их за спиной, а когда играли – укладывали их на колени для удобства. Они – довольно тяжелый музыкальный инструмент. Поэтому цимбалистами в основном были мужчины.
Если музыкант или целый ансамбль на свадьбе очень хорошо играл, то молодая со свадебного костюма снимала поясок и вручала его цимбалисту, и он должен был его повесить на цимбалы. Чем больше таких поясков было у цимбалиста, тем большей популярностью или мастерством обладал цимбалист, или ансамбль, в целом. Так можно было выяснить, хорошие они музыканты или нет, стоит их приглашать на свадьбу или нет.
А недавно в здании открылся музей местечковой торговли. Также единственный в своём роде. В экспозиции до мельчайших деталей воссоздали атмосферу еврейской торговой лавки конца XIX века.
Анна Кошель:
На протяжении 30 лет музей-заповедник собирал эти предметы. И сегодня получилась новая экспозиция. В конце XIX-начале XX века всего было 15 торговых лавок небольших. Они размещались в домах евреев.
То есть часть дома была отдана под лавку небольшую. Лавки были смешанного типа. То есть не только продукты и бакалея, а всё, что душе угодно! Небольшая бакалейная продукция, представленная сахаром, солью, чаем, кофе.
Здесь у нас была приграничная территория, и зачастую это была контрабандная продукция. Обязательно были предметы первой необходимости – спички, мыло. Также обязательно торговали и металлом. Хоть и были местные кузнецы, евреи часть товара перекупали и продавали в небольших лавках. У нас представлены колокольчики. Чаще они использовались для лошади.