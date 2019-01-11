Зачем невеста дарила цимбалисту поясок, кто такие «завозники» и как выглядели еврейские лавки: посетили этнографический комплекс «Млын»

Любителям истории обязательно придётся по вкусу прогулка по Заславлю. В город с более чем тысячелетней историей отправились корреспонденты программы «Центральный регион» .

Здесь можно окунуться в быт белорусов конца XIX-начала XX веков. Этнографический комплекс «Млын» состоит из кузницы, амбара и гостевого дома, предшественника современного хостела. А центральный элемент экспозиции – трёхэтажная мельница.

Анна Кошель, заместитель директора по научной работе историко-культурного музея-заповедника «Заславль»:

Сюда приезжали завозники – крестьяне, которые приезжали сюда молоть своё зерно. Назвали их так, потому что они стояли в очереди воз за возом. Очередь двигалась очень медленно. Зерно нужно было поднимать на третий этаж при помощи цепи и специального механизма – лифт. И при помощи парового двигателя мешочки поднимались на третий этаж. На третьем этаже они засыпались в специальный короб, который проводил зерно к жерновам. И уже по деревянным рукавам просыпалась мука на специальный стол. И там её собирали в мешки.

Наша мельница стоит на том месте, на котором она была построена в 1910 году. Как мельница она работала до 1985 года. В конце 80-ых, когда создавался наш музей-заповедник, она была музеифицирована, и вокруг неё создали этнографический комплекс.

Немало интересного о культурной странице национальной истории можно узнать в главном здании музейного комплекса. Здесь хранится уникальная коллекция музыкальных инструментов, которые входили в традиционный белорусский свадебный ансамбль.