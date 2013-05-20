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Забытые мелодии белорусской классики прозвучали на фестивале «Муза Нясвіжа»

20 мая 2013 15:08
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Новости Беларуси. Несвиж принял гостей 18-го праздника искусств. Традиционно концертную программу форума готовит Национальный академический оркестр Беларуси под управлением Михаила Финберга. Ежегодно маэстро удивляет местных зрителей музыкальными открытиями.

На родине Радзивиллов оживают мелодии древней белорусской музыки, но в новой обработке. Масштабная музыкальная программа дополнена десятком других культурных мероприятий - выставками живописи и научными конференциями.

Еще задолго до начала фестиваля любители классической музыки начали собираться в районном центре культуры. Уже в фойе чувствовалось, что праздник должен пройти на «ура».

Программа 18-го фестиваля насыщена, как обычно. Десятки концертов, творческих встреч, выставок и презентаций на несколько дней наполнили классическим содержанием повседневную жизнь горожан.

По традиции маэстро Финберг подготовил уникальную музыкальную программу. Оркестр оживил забытые мелодии белорусской классики. Композиции, которые звучали несколько веков назад и считались потерянными, дополнили коллекцию музыкального наследия страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Культура # Фестиваль # Фестивали и карнавалы # Михаил Финберг

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