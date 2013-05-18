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Что покажут минские музеи в «Ночь музеев»?

18 мая 2013 17:42
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Новости Беларуси. Уникальные экспозиции, эксклюзивные выставки прошлого... В преддверии международного дня музеев белорусов ждет романтическая и познавательная ночь. Многие галереи республики откроют свои двери для посетителей поздно вечером.

Так, в Национальном художественном гости смогут стать героями фантастического произведения «Шляхтич Завальня», а в Национальном историческом  представят роман «12 стульев».

В музее  Максима Богдановича  выставят вещи и одежду людей из окружения поэта.

Подарок для меломанов подготовил и мемориальный музей имени Азгура. Вечер здесь пройдет в стиле джаза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Ночь музеев

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