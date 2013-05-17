Мядель во время «Ночи музеев» покажет советскую эпоху, а Марьина горка познакомит с искусством

Новости Беларуси. «Ночь музеев». Яркую и зрелищную программу обещают посетителям духовных сокровищниц Минщины во время ежегодной всемирной акции, приуроченной к Международному дню музеев.

В Мяделе в эту ночь будет господствовать эпоха советских времен. Здесь откроется выставка техники прошлых лет.

В Марьиной Горке субботним вечером, наоборот, предлагают познать мир прекрасного. Краеведческий музей приглашает познакомиться с художниками, жизнь и творчество которых связаны с Пуховичском районом. Также горожане смогут посетить экспозицию «Мелодия родного края», которая приурочена к 75-летию со дня рождения композитора Игоря Лученка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.