Прямой эфир

Мядель во время «Ночи музеев» покажет советскую эпоху, а Марьина горка познакомит с искусством

17 мая 2013 14:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Ночь музеев». Яркую и зрелищную программу обещают посетителям духовных сокровищниц Минщины во время ежегодной всемирной акции, приуроченной к Международному дню музеев.

В Мяделе в эту ночь будет господствовать эпоха советских времен. Здесь откроется выставка техники прошлых лет.

В Марьиной Горке субботним вечером, наоборот, предлагают познать мир прекрасного. Краеведческий музей приглашает познакомиться с художниками, жизнь и творчество которых связаны с Пуховичском районом. Также горожане смогут посетить экспозицию «Мелодия родного края», которая приурочена к 75-летию со дня рождения композитора Игоря Лученка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Культура # Ночь музеев

Другие новости рубрики

Все новости
17 мая 2013 07:55

Императорский бал пройдет 17 мая во дворце Румянцевых-Паскевичей в Гомеле

Дарья Даниленко из Марьиной Горки победила в республиканском конкурсе детского рисунка на экологическую тематику
13 мая 2013 15:11

Дарья Даниленко из Марьиной Горки победила в республиканском конкурсе детского рисунка на экологическую тематику

13 мая - 80 лет со дня рождения народного художника Беларуси Александра Кищенко
13 мая 2013 08:35

13 мая - 80 лет со дня рождения народного художника Беларуси Александра Кищенко