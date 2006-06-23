Забота о теле со словом духовным

Впервые в Минске проходит слет молодежных организаций при Белорусской православной церкви. В бригаде специального назначения МВД прошли соревнования команд молодых патриотов.

Иеромонах Сергий, который в недавнем прошлом был военным, с пристрастием наблюдает, как мальчишки преодолевают полосу препятствий. Со всех епархий приехали молодые люди в столицу. Три области представлены более обстоятельно: в Могилевской, Гродненской, Минской епархиях созданы команды.

Это не игра, а большая и серьезная работа, считают священники, призывая заботиться не только о душе. Физическая нагрузка отваживает от вредных привычек, формирует доброе отношение к службе в армии, а если еще занятия на перекладине сопровождаются разумным отеческим словом да духовным наставлением, -результат трудно переоценить.

Испокон веков церковь благословляла не нападение, а на защиту, священники были на поле брани и духовно укрепляли воинов. А защита своей земли - это христианский долг. И пусть пока не все клирики готовы отдать часть времени на подобного рода служение, и не обрело движение православных патриотов массового масштаба, но процесс пошел.