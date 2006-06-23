В путешествие по... Национальной библиотеке

На экскурсиях в новом здании Национальной библиотеки Беларуси уже побывали более 6 тысяч человек. Ежедневно библиотеку посещают порядка 1,5 тысяч гостей. Экскурсия длится около получаса. В настоящее время путешествовать можно бесплатно. 23 июня экскурсии проводиться не будут, а в субботу и воскресение вновь ожидают гостей. Планируется, что библиотека начнет обслуживать читателей с понедельника. Тогда же будет постепенно увеличиваться число экскурсионных маршрутов. Эта услуга станет платной, однако ее стоимость будет символической. А вот читательский билет дает право его обладателям исследовать новое здание библиотеки самостоятельно или присоединиться к группам экскурсантов, не затрачивая при этом дополнительных средств.