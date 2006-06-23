В российской столице открывается Московский международный кинофестиваль

Это уже 28-й по счету и единственный на постсоветском пространстве кинофорум, относящийся по мировой классификации к высшему разряду "А".

В нынешнем году в конкурсную программу смотра включено 17 картин, созданных кинематографистами США, Франции, Камеруна, Нигерии, Ирака, Грузии, России и других стран. Всего же будет демонстрироваться 118 фильмов из 43 стран. Кроме того, московских поклонников кино ждут встречи со звездами кинематографа мировой величины. Ожидается, что гостями фестиваля станут Клод Лелюш, Жерар Депардье, Бертран Блие и Моника Беллуччи.

Московскому смотру традиционно сопутствуют фестивальные скандалы, описанные в СМИ. На этот раз за две недели до его начала случился самый настоящий скандал, связанный с отказом австрийского режиссера Михаэля Ханеке, снявшего, в частности, эпатажный фильм "Пианистка", возглавить жюри Московского кинофестиваля. Организаторам форума во главе с Никитой Михалковым пришлось в срочном порядке искать ему замену. В итоге жюри согласился возглавить польский режиссер Анджей Жулавский.

Церемония открытия нынешнего Московского кинофестиваля рискует войти в историю как самая короткая. Из-за совпадения по срокам с чемпионатом мира по футболу телевидение поставило организаторам жесткое условие: уложить торжественную часть в 26 минут, чтобы показать ее в прямом эфире между выпуском новостей и трансляцией футбольного матча. Сами же кинопоказы начнутся с ленты "Клятва" китайского режиссера Чена Кайге. А завершит кинофестиваль новая работа знаменитого испанца Педро Альмадовара "Возвращение".