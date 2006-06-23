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У искусства - женское лицо

23 июня 2006 08:47
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Работы белорусской художницы Галины Худницкой - живопись по шелку - известны не только в нашей стране. Мастер работает с разными текстурами тканей и красителей, создает свою авторскую технику, которую знают сегодня и за рубежом.

О собственных <Снах из детства>  художница рассказала публике на открытии своего вернисажа во Дворце искусств. Во всех   работах Галины Худницкой - торжество сентиментальности  и предчувствие праздника.  Каждая картина - созвучие переживаний. Человеческие эмоции во всех своих проявлениях стали главной темой работ. Нынешняя выставка - плод творческих   исканий  последних  лет. Лучшие, по мнению мастера, полотна, -  <Соседствующие миры>, -  родились из собственных мечтаний и фантазий, навеянных природой. Это художественные размышления на философские темы добра и зла, печали и радости. 

Автор уходит от академичности и выражает себя в свободном рисунке холодного батика. Здесь главное - угадать цвет, и лишь после закрепления краски мастер может увидеть конечный результат своей работы.

# Культура

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