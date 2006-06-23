У искусства - женское лицо

Работы белорусской художницы Галины Худницкой - живопись по шелку - известны не только в нашей стране. Мастер работает с разными текстурами тканей и красителей, создает свою авторскую технику, которую знают сегодня и за рубежом.

О собственных <Снах из детства> художница рассказала публике на открытии своего вернисажа во Дворце искусств. Во всех работах Галины Худницкой - торжество сентиментальности и предчувствие праздника. Каждая картина - созвучие переживаний. Человеческие эмоции во всех своих проявлениях стали главной темой работ. Нынешняя выставка - плод творческих исканий последних лет. Лучшие, по мнению мастера, полотна, - <Соседствующие миры>, - родились из собственных мечтаний и фантазий, навеянных природой. Это художественные размышления на философские темы добра и зла, печали и радости.

Автор уходит от академичности и выражает себя в свободном рисунке холодного батика. Здесь главное - угадать цвет, и лишь после закрепления краски мастер может увидеть конечный результат своей работы.