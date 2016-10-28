Прямой эфир

За главный приз «Анимаевки» будут бороться профессионалы и любители

28 октября 2016 16:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Могилеве 28 торжественно открылся фестиваль анимационных фильмов «Анимаевка». Он проводится в 19-й раз. В этом году о своем участии только в конкурсной программе заявили более 30 стран.

Жюри предстоит выбрать лучшие из 100 работ. Почти в 4 раза больше мультфильмов увидят с экрана зрители. Их также ждут мастер-классы, творческие встречи, презентации и выставки, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Михаил Тумеля, режиссер-аниматор, член Международной ассоциации аниматоров:
Анимация стновится вс более разнообразной. Даже то, что мы вкладываем в слово «анимация», объединяет под собой и сериальную анимацию, и полнометражную, и авторские работы. И очень большой сейчас материк – это студенческая анимация, потому что работы молодых аниматоров становятся все более, я бы сказал, конкурентоспособными.

За главный приз конкурса будут бороться не только профессиональные аниматоры, но и любители, и даже дети. Мультипликационный марафон пройдет во всех могилевских кинотеатрах. Причем на экранах будут не только фильмы для детей, но и для взрослых.

# Культура # Анимация

Другие новости рубрики

Все новости
Фестиваль анимационных фильмов «Анимаевка» откроется 28 октября в Могилеве
28 октября 2016 07:07

Фестиваль анимационных фильмов «Анимаевка» откроется 28 октября в Могилеве

SEREGA: «С большим презрением отношусь к шоу-бизнесу – это серпентарий»
27 октября 2016 20:26

SEREGA: «С большим презрением отношусь к шоу-бизнесу – это серпентарий»

Впервые на отечественной сцене: оперу «Травиата» вместе исполняют белорусские, итальянские и французские артисты
27 октября 2016 17:11

Впервые на отечественной сцене: оперу «Травиата» вместе исполняют белорусские, итальянские и французские артисты