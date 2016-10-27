Впервые на отечественной сцене: оперу «Травиата» вместе исполняют белорусские, итальянские и французские артисты

Новости Беларуси. Впервые на сцене Большого масштабный международный проект. Оперу «Травиата» вместе исполняют белорусские, итальянские и французские артисты.

Трехсторонний проект включает классику, инновации и имеет международную культурную составляющую. Опера «Травиата» принадлежит перу итальянского композитора Джузеппе Верди. Постановка не сходит со сцен мировых театров. И Беларусь – не исключение. Ведь тематика музыкального произведения универсальна: любовь, смерть, протест против социальных и моральных предрассудков.

Опера в столице проходит при аншлаге. И уже стала культурной кульминацией 16-й «Недели итальянского языка в Минске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фульвио Оберто, оперный певец (Италия):

Я уверен: белорусский язык красивый и мелодичный, как и итальянский. И можно сказать, что мы говорим на одном языке чувств, жестов, эмоций. Я хочу сказать, что хорошо сработался с белорусскими артистами и мы нашли общий язык. Я влюбился в вашу страну.

Франсуа-Робер Жиролами, дирижер (Франция):

Беларусь мне очень понравилась. И мне кажется, это та страна, где хотелось бы жить всегда. Я польщен быть здесь, в стенах этого замечательного Большого театра оперы и балета. Я очень рад возможности поработать с белорусскими артистами.