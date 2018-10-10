Юрий Башмет в Минске: «Принимают нас здесь замечательно, ответственность огромная»

Новости Беларуси. Скрипка Страдивари и соло лучшего альтиста современности. Музыкальный Минск в предвкушении открытия XIII фестиваля Юрия Башмета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он откроется мировой премьерой. Обладатель Грэмми оркестр «Солисты Москвы» под управлением прославленного музыканта впервые исполнит произведение белорусского композитора Виталия Воронова. Солировать будет сам маэстро вместе с идейным вдохновителем форума пианистом Ростиславом Кримером.

Юрий Башмет, альтист, дирижер, народный артист СССР:

Интересно поделиться с нашей публикой (я говорю нашей, потому что уже это XIII фестиваль). И лица знакомые в зале. Принимают нас здесь замечательно, ответственность огромная. Юрий Башмет в этот вечер встанет и за дирижерский пульт. А уникальный звук под сводами минской филармонии подарит скрипка Страдивари. Бесценный инструмент привез в Минск Вадим Репин, человек, которого называют музыкантом с совершенным слухом.

Вадим Репин, скрипач, лауреат международных конкурсов:

Сегодня с моей стороны программа из произведений Чайковского, Сен-Санса. Что-то очень нежное, виртуозное, что-то очень страстное. Как раз для открытия, мне кажется, репертуар такой многогранный.

Ростислав Кример, художественный руководитель фестиваля Юрия Башмета:

Каждый год вы говорите одно и то же о том, что следующий фестиваль мощнее и интереснее, чем предыдущий. Это здорово, и мы действительно стараемся его сделать таким. Еще очень много идей у нас есть. Мы благодарны нашим слушателям за доверие, потому что на первом концерте не было ни одного билета, сегодня давно уже все продано. Концерт на станции метро впервые состоится в Беларуси в ночь на 14 октября Как на одной сцене объединить музыку и художественную гимнастику, увидеть в музыкально-театральной постановке Познера, Макаревича и Ситковецкого и дать концерт прямо на станции метро?